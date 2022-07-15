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【新股IPO】博維智慧1204首日掛牌升13% 一手帳面賺280元

股樓投資 22:12 2022/07/15

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來自澳門的IT解決方案供應商博維智慧科技（01204）首日掛牌，股價較招股價1.08元高開5.6%，報1.14元，最高曾見1.35元，低見1.08元，收市報1.22元，較招股價升13%；全日成交4073萬股，涉資4865萬元；以每手2000股計，一手帳面賺280元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

博維在今次公開發售部份錄得9.7倍超額認購，一手中籤率為30%；其招股價範圍介乎1.08至1.26元，並以下限定價；集資所得主要用於兩個企業IT解決方案項目的前期成本(不包括員工成本)、把握大灣區商機，以及加強集團產品開發能力等。上市獨家保薦人中國通海企業融資。

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該股2021年已引入珠海市橫琴新區國資委旗下大橫琴及澳門崔氏家族嘉猷控股為上市前投資者。是次來港上市共發售1.25億股，並已引入吳在權為基石投資者認購2777.6萬股。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

 

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記者：張以正

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博維智慧（01204） IPO 集資 港股

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