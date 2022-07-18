【職場熱話】同事被炒全公司無人知 若無其事繼續返工 結果做2件事博攬炒？

公司炒人，本來是很平常的事，但如果全公司都不知情，原來可以引發大震動。有網民近日在Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司近日有同事被阿姐即炒了，可是全公司卻沒有人知，該同事被炒後卻如常返工，最終更做了兩件事令其他人攬炒。

同事被炒經過及攬炒事件：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

對於這件事的發生，投稿的網民最終不禁問：「究竟呢間公司點解可以咁？炒咗人仲可以俾人返工冇人發現？」、

這篇文章引起熱烈討論，網友可謂反應不一，有指公司理應通知其他人有同事離職，「阿姐處理有問題，我公司炒人係會email通知所有同事，不過無寫係炒，只係寫某同事已於當日離職」、「都唔知話間公司大得滯人多得滯睇唔到呀！定係人又小又要做到事不關己己不勞心呢」、「阿姐問題，明知自己放假都唔講聲。既然公司咁亂建議大膽話要加人工，加完之後再搵工」

另有網友認為，這位攬炒同事的行徑恐怖，亦可能觸犯了法例。「雖然唔知佢同公司幾大仇口, 呢招好陰毒, 若無其事返工都幾恐怖, 如果平時得罪佢或者有野唔順佢意都幾大獲, 如果身邊有呢種人真係要小心」、「刪除公司檔案，若查到證據，屬於刑事毀壞。勿以身試法。而且冤有頭債有主，搞還搞唔好搞到其他無辜的人。陰魂不散就搵番始作俑者。除非其他同事都有份」

其他網友回應：

佢第二日敢返嚟果下利害，除非一早知道阿姐第二日AL，唔係嘅話，咁早起身返工為乜？

錄哂音講阿姐壞話呢樣真是好陰

公司太大 （大到幾個office ）定公司太細（公司得你兩個，被炒果個同阿姐）？

有冇可能？大多數要打卡架喎，被炒連卡都唔洗還？

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明