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【新股IPO】中國石墨2237暗盤升15.4% 一手帳面賺500元

股樓投資 21:57 2022/07/15

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內地鱗片石墨精礦及球形石墨生產商中國石墨（新上市編號:02237）將於下周一（18日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開3.1%，報0.335元，最高曾見0.385元，收市報0.375元，較招股價0.325元升15.4%；成交1,940萬股，涉資707萬元；以每手1萬股計，一手帳面賺500元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

中國石墨是次公開發售錄得25.5倍超額認購，並已啟動回撥機制佔比增至30%，一手中籤率30%。

    點擊圖片放大
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該股於2021年收益1.98億元人民幣，按年增長17.55%，年內溢利5332.5萬元人民幣，增長44.57%。是次集資所得，其中約32.4%擬用於土地收購成本；約31.6%用於建設成本；約36%用於購買和安裝機械及設備。

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記者：張以正

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中國石墨（02237） IPO 港股

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