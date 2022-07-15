【新股IPO】中國石墨2237暗盤升15.4% 一手帳面賺500元

內地鱗片石墨精礦及球形石墨生產商中國石墨（新上市編號:02237）將於下周一（18日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開3.1%，報0.335元，最高曾見0.385元，收市報0.375元，較招股價0.325元升15.4%；成交1,940萬股，涉資707萬元；以每手1萬股計，一手帳面賺500元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

中國石墨是次公開發售錄得25.5倍超額認購，並已啟動回撥機制佔比增至30%，一手中籤率30%。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

該股於2021年收益1.98億元人民幣，按年增長17.55%，年內溢利5332.5萬元人民幣，增長44.57%。是次集資所得，其中約32.4%擬用於土地收購成本；約31.6%用於建設成本；約36%用於購買和安裝機械及設備。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正