【百年Victorinox】百年品牌成功法則：預留儲備隨時應對改變　

瑞士地少人口亦少，卻能創造出多個百年品牌。如已有125年歷史的Victorinox。愛旅行的港人，相信對以軍刀著稱的瑞士品牌Victorinox不陌生。當不少品牌在疫情下被被打得遍體鱗傷時，它仍然雲淡風輕般渡過，更在迎接後疫時代的復甦機遇。其行政總裁Carl Elsener表示，永遠準備應對改變，好景時預留儲備，是百年成功的秘技。

2020疫下生意大跌30%

Victorinox AG仍以家族事業方式營運，至今已傳至第四代。總部仍然於瑞士的Ibach（施維茨的宜溪鎮），全球員工逾千。品牌在11個國家或地區擁有子公司，在蘇黎世、盧塞恩、日內瓦、科隆、倫敦、上海、東京和香港等地，有店中店和60多間自家的零售店，Carl Elsener坦言，新冠疫情對其銷售帶來重大的影響。疫情由亞洲開始時，已帶來影響。

在2020年，瑞士及整個歐洲的店因疫情要關門幾星期，銷售下跌逾60%；2020年全球整體銷售也下跌了約30%。

支持該公司及品牌繼續走下去的，是家族在過往已經歷無數挑戰。事實上，品牌在125年來經歷過幾許風雨，由第一及第二次世界大戰，至上世紀30年代的經濟大蕭條、70年代的石油危機，總結出及早做好儲備的重要性。Carl Elsener及市場營銷總裁Veronika Elsener多次強調，世界變得愈來愈快，隨時做好應對改變，十分重要，願意學習及持開放的思維，是成功的重要一環。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ 現時Victorinox的瑞士軍刀佔總銷售36％、廚具達34％，而腕錶、旅行裝備及香水則分別佔10％、17％及3％。(受訪者提供)

▲ 現時Victorinox的瑞士軍刀佔總銷售36％、廚具達34％，而腕錶、旅行裝備及香水則分別佔10％、17％及3％。(受訪者提供)

及早多元發展 疫下加快網銷部署

作為家族企業的管理者、守護者，不能忘本，在努力保護傳統文化及理念的同時，亦要重視創新及新思維，開拓新產品綫是其中一個例子。911事件後，不少航空公司都禁止乘客攜帶刀具上機，令該品牌的生意即時下跌約30%。

對生意影響很大，也告訴我們不能只銷售單一產品種類。

經過一輪的市場調查，了解客顧也期望品牌作多元化發展，決定陸續推出旅行裝備、廚具、腕錶和香水等產品。今日，該品牌主要聚焦3方面發展，分別為適合戶外使用、旅遊，以及廚房使用的產品。

今次面對新冠疫情全球大流行，但由於疫情及各地防疫政策不同，對其不同產品的影響各異，拉上補下的情況下，有助品牌安然度過挑戰。全球外遊大減，行李箱及裝備、瑞士軍刀的銷售亦大減，但專業刀具及廚具則受惠於全球更多消費者在家避疫及工作，需要在家下廚，需求大增。

同時，疫情令網上銷售加快發展，現時網上銷售（電子商務和第三方市場）約佔其全球銷售額20%。同時，亦發現在家工作的效率，不比在公司工作低，故在後疫情時代仍維持遙距工作措施，給員工更多選擇。



本報記者：梁巧恩