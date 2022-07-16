【夏日商機】入行人數急增分薄市場　滑水專攻中年客群穩收入

近年戶外活動盛行，加上今年夏季口罩令放寛，帶旺獨木舟、滑水等水上活動生意。有本港私人滑水教練，搶佔本地市場先機，於8年前放棄運輸工作，轉型投身水上活動行業。透過訓練滑水比賽參加者，和穩定30至50歲客群，平均每月穩賺5萬。

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原是從事貨車司機的盧汝政坦言，以往的工作很悶和辛苦，故時常去滑水放鬆心情。自稱從滑水中獲得動力和快樂的他，不但在2009年考獲香港滑水總會認可的註冊教練資格，更考取船牌和以10萬元買入其首艘滑水專用快艇。

在萬事俱備下，盧汝政在2020年以兼職助教的身分，初嚐教人滑水。眼見市場上需求漸增，8年前他決心成為全職滑水教練，只在閒時接少量輕鬆的送貨工作，以維持轉行初期的收入。

調整心態 成轉行最大挑戰

盧汝政直言，轉型初期並無太大困難，駕駛船隻方面，亦只需多實戰經驗便能熟習。惟他表示，隨著近年滑水愈趨盛行，調整心態才是其面臨的最大挑戰。

他解釋，滑水引入初期，吸引到一班明星試玩。在明星效應和「打卡」熱潮下，部分客人滑水只求「影靚相和Chill」，與其教人的心態截然不同。

起初會覺得用心教但對方不是用心學，會不開心

但明白到客人需求不一，盧汝政稱，不會每次都擺出教練姿態，亦會就各人調整活動內容。

專攻家長、中年客群 免冬季零收入

面對水上活動的淡、旺季，盧汝政表示，一直以訓練學生參加比賽，和接待30至50歲的客群為主，近年亦多了家長為子女報名學滑水，

這年齡層和家長都有一定的經濟能力，加上不少小朋友是以比賽為目標，即使冬季，他們仍會出海練習。

故綜合全年，平均每月有5至6萬收入。

惟他透露，疫情下有很多新人入行，而且網上問價很方便，比起初入行、定價較低的同行，在網上營銷方面，他並無優勢，預料今年整體生意將少三分一。

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記者：殷凱怡

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