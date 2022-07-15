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【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關

理財智慧 23:50 2022/07/15

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不少人都希望一朝發達，從此可以不用打工，過自己想過的人生。社交網站群組《奴工處》發文詢問網友：「如果你已經好有錢不愁生活，你還會不會返工？你每日的生活會怎樣過？」綜合留言所得，打工仔並非如想像中一面倒走去「歎世界」，大多人竟表示會選擇繼續工作，原因不外乎是「消磨時間」、「擔心與社會脫節」及「擦存在感」。

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不少網友開宗明義指出：「會呀，消磨時間，做得不開心就辭職去旅行，返來又搵份Hea工做。長期不返工，不接觸外界會脫節」、「肯定會返工啦，全職轉兼職都好，不返工個人會脫節」、「不返工會好悶，不返工會不知點過一日，不返工會冇存在價值」、「一定會返，不返工好悶，我現在返六日放一日，放假那天都覺得悶」。

雖說不少打工仔選擇繼續返工，但大多會選擇輕鬆一點的全職或兼職，以令自己可以空出自由時間做其他事情。「Keep住做份不辛苦，返一至五九放五或六文職」、「返半日Part-time」、「搵份返3至4個鐘的工」、「會返PT，參加興趣班，讀短期課程」。

一些選擇繼續打工的人，更直指可以從此毋須再看老闆面色。「會啊，消磨時間。一個不開心就可以直接鬧老細，開心又舒暢」。另外亦有網友舉出一些「賺錢買花戴」的兼職同事，在職場上可以擁有更大的自由度。「以前在香港返工，有個Part-time同事周不時來幫手。他有兩層樓收租，可以不用同其他同事埋堆，又可以揀工作做」。

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當然也有不少人會堅持離開職場。「不會……我會即刻移民走」、「不會，人生苦短」、「不要和我說返工體驗生活」。當中不少會選擇繼續進修充實自我：「不會返工，實在大把興趣同想做的事，例如環遊世界」、「不會返工，但會周圍上堂學東西」、「我不會，大把東西可以做，外向的可以見識世界，內向的可以專注一項興趣發展」、「無壓力下的學習真是好正，又可以識到不同的人」、「說不定專心學到一門手藝又可以放上網發售」。

【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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