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【疫下營商】新城市廣場斥資600萬元推廣「偽日本旅行」夏日活動 派發逾3,000萬元商場電子禮券 料可帶動12%人流及15%生意額

理財智慧 20:32 2022/07/15

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踏入盛夏，以往不少港人都會計劃出國遊玩，為讓市民重拾「旅行」的感覺，新鴻基地產旗下沙田新城市廣場宣布斥資600萬元打造「偽日本旅行」夏日推廣活動，商場以日系風格貫穿場內室內外空間，除了商場一期中庭及三期各樓層設有日本IG百萬人氣插畫家Keigo的《新城市廣場x Keigo大阪一町》主題裝置及一系列周邊推廣活動外，全新開幕的5樓戶外空間Fun Park亦變身成日系唯美打卡樂園，均以「日本」、「網紅」、及「打卡」的元素作招徠，直接聚焦喜歡拍照分享的新世代及年青家庭客群。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

而配合政府8月及10月份派發的第2輪消費券，新城市廣場同期亦將派發逾3,000萬元商場電子禮券，更與HomeSquare聯手推出雙重幸運大抽獎，送出總值700萬元豐富禮品，頭獎更可獲得BMW名貴房車、按摩椅、Dyson家電及名錶等豐富禮品，預料可帶動人流及生意額分別升12%及15%，激發本地暑假黃金檔期的無限消費潛力。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「踏入7月，本港零售氣氛非常熾熱，加上東鐵線過海段開通等等利好因素，新城市廣場除了與Keigo這位風靡全亞洲的人氣插畫家合作推出期間限定主題展覽，為市民提供消暑好去處之外，早前商場宣布的『全方位空間活化計劃』也迎來第二個主題體驗專區投入服務。繼1樓全新寵物同樂園（Pets Park）開放後，位於5樓的Fun Park亦將於本月17日亮目登場，以繽紛色系作為主調，園內3大主題區結合打卡、玩樂及悠閒元素，帶來多達10個instagrammable的拍照打卡位，吸引家庭、網紅及文青等類別的顧客。而8月份第二輪政府消費券派發期間，新城市廣場亦會派發逾3,000萬元商場電子禮券及推出抽獎活動，送出BMW名貴房車，預料暑假推廣期間，人流較去年增加12%，生意額較去年上升15%。」

【延伸閱讀】【優化發展】新城市廣場斥資3億元活化商場 全新寵物同樂園今日開幕 料帶動人流及營業額雙位數增長

【延伸閱讀】【著數優惠】新城市廣場推消費三重賞 激賞高達770元電子禮券 3小時免費泊車賞

城市廣場的炎夏遊「日」之旅，由期間限定展覽《新城市廣場x Keigo大阪一町》展開， 7月16日至9月12日期間，商場與IG追隨人數直逼113萬的日本幽默風插畫家Keigo（河尻圭吾）合作，以經典大阪街頭為背景，由Keigo角色搞笑重塑7大橫町趣緻打卡位，包括全新跑跑人廣告招牌、超繁忙的十字路口、巨大化充氣雞泡魚、章魚燒八爪魚等經典大阪景色，滿足市民外遊的心願之外，更會大放笑彈，發放正能量。除了一期地下羅馬廣場舉辦大型展覽及期間限定店之外，新城市廣場另於三期各樓層擺下Keigo打卡位及主題雪條換領，配合獨家盛夏聯乘精品賞，務求刺激市民消費意欲，多買多賞，獲得更愉悅的消費休閑體驗。

而同期開放、位於5樓的戶外日系唯美打卡樂園Fun Park屬於新城市廣場「全方位空間活化計劃」項目，園區內盡是柔美繽紛的色彩的，市民可以樂遊3大主題園區，包括讓網美置身於紫花簇擁之中的《紫幻花園》，當中夢幻唯美的「紫藤花隧道」，仿如讓大家遊覽日本的紫藤花名所、設琴鍵、滑梯打卡位的《動感童園》及以芝士為主題的《奇妙芝園》，於10個特別為愛拍之人而設的打卡熱點拍出日系清新網美照。而為了要極致發揮Fun Park打卡秘景的特點，新城市廣場更於開幕期間特邀人氣攝影師「日系小子」KN駐場，利用自然光線引光及日系簡單構圖的方式為市民拍出「空氣感」美照及舉辦攝影工作坊，旨在成為為市民提供玩樂、娛樂及體驗共冶一爐的集中地。

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為刺激顧客的購物力，新城市廣場於7月份率先與4大支付平台包括：AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK合作，為顧客派發涵蓋時尚服飾、美妝、體育服裝、兒童服裝、珠寶共5大範疇的電子購物禮券，而禮券亦可在消費券期間使用，讓顧客於彈指之間即可賺取更多優惠。

而隨著第2輪消費券發放新增2大平台，商場於8月為此6大支付工具平台用戶派發逾3,000萬元電子禮券，以6大消費券支付平台消費滿指定金額即可獲得超過5,000元的商場禮券回贈，實行政府派5,000元，商場再派逾5,000元，將優惠Double Up！商場禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具、戲院等類別，全面覆蓋衣食住行及玩樂體驗。

另外，新城市廣場亦會聯同HomeSquare推出消費券雙重幸運大抽獎，大送700萬元禮品包括：價值逾40萬元的BMW 128tiA名貴房車、Ogawa按摩椅、Dyson風扇空氣清新機、Ogawa足部按摩器及多款名錶等等。

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責任編輯：嚴浩文

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