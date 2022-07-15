【有相睇】業主拒減價　內地生2.7萬合租大埔老牌豪宅　租金高市價逾一成

臨近新學年，不少來港升學的內地生率先租樓，個別出價甚至高於市價。美聯物業何偉雄說，大埔豪宅嘉豐花園5座中層C室，實用面積930平方呎，三房套間隔，獲三名準備來港升讀香港教育大學的內地生承租，單位月租約2.7萬元，高於市價逾一成，呎租約29元。

何偉雄透露，當初業主月租叫價2.7萬元，當得知有學生洽租後，考慮到學生租期短，只有一年，其後要收回單位修葺，所以不願減租，最終單位亦以每月2.7萬元出租。

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從代理提供的相片可見，雖然單位不設任傢俬，或需自行添置，但租金仍高於市價逾一成。

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