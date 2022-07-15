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【美股業績】花旗上季盈利及收入勝預期　一文看清銀行股次季業績表現

股市 22:50 2022/07/15

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一文看清銀行股次季業績表現

美國銀行股睦續公布第二季業績，盈利錄介乎逾2成至4成的跌幅，而且，銀行股上季表現普遍遜預期，僅花旗突圍而出。本文綜合美國銀行股，包括花旗、富國銀行、貝萊德、摩根士丹利及摩根大通的業績，以便讀者參考。

花旗上季業績勝預期　攤薄後每股盈利跌23%

花旗（美：C）受惠外匯、大宗商品和利率部門交易業務以及企業資金跨境轉賬業務的推動，上季盈利及收入勝預期，淨利潤為45億美元，按年跌27%，攤薄後每股盈利為2.19美元，按年跌23%，收入11%至196億美元。

花旗上季固定收益產品和股票衍生品業務表現強勁，令交易業務收入按年升25%至53億美元，抵銷了投資銀行收入下降46%的影響。

另外，國債及貿易解決方案業務以140種貨幣每天為企業客戶轉移4萬億美元的資金，帶動收入上升33%，創下十年來最佳季度表現。

富國銀行上季每股盈利跌46%

富國銀行（Wells Fargo，美：WFC）第二季收入為170.3億美元，按年跌約16%，也低於市場預期的175.4億美元，淨利潤為31.2億美元，攤薄後每股盈利為0.74美元，按年跌46.4%，亦低於預期的0.86美元。

富國銀行上季平均借貸升8.4%至9266億美元，存款為約1.4萬億元，普通股權一級資本比率（CET1）為10.3%，按年跌1.8個百分點，淨資產收益率（ROE）為7.1%，按年跌6.5個百分點。

富國銀行行政總裁Charlie Scharf表示，未來業績將受益於利率上升，料淨利息收入將足以抵消非利息收入近期面對的壓力。他又預期，處於低水平的信貸損失將會增加，但未看到在消費者及商業端的組合內出現具意義的惡化情況。

貝萊德上季經調整盈利跌30%

貝萊德（BlackRock，美：BLK）第二季收入及盈利遜預期，淨利潤按年跌約22%至10.77億美元，攤薄後每股盈利為7.06美元，經調整後，淨利潤按為11.22億美元，攤薄後每股盈利為7.36美元，按年跌約30%，也低於市場預期的每股盈利為7.9美元。期內，收入跌6%至45.26億美元，低於預期的46.5億美元。

截至6月底止，貝萊德資產管理規模（AUM）為約8.5萬億美元，按年跌11%。季內，淨流入總額為900億美元。

貝萊德行政總裁Laurence D. Fink表示，上半年的投資環境是數十年來未見，投資者同時面對高通脹、利率上升及半世紀以來股債最差的開局。

摩通上季少賺27.6%

摩根大通（JP Morgan，美：JPM）第二季收入316.3億美元，按年升0.7%，但低於預期的319.5億美元，純利大跌27.6%至86.49億美元，每股盈利2.76美元，遜預期的2.88美元。摩通指，盈利大跌因壞帳撥備增加4.28億美元。

詳看摩通業績，看【下一頁】

大摩上季淨利潤倒退28%

受累投資銀行業務轉差，摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）第二季業績不及預期，上季營收約131.32億美元，按年跌11%，低過預期的134.8億美元；淨利潤爲25.36億美元，按年下降28%；攤薄後每股收益（EPS）爲1.39美元，少過預期的1.53美元。

詳看大摩業績，看【下一頁】

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摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 美股 富國（Wells Fargo，美：WFC） 貝萊德（BlackRock，美：BLK）

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