【美股焦點】惠峰張玉峰：聯儲局加息一厘機會較低　看好能源、金融及科技股

惠峰國際發展有限公司董事張玉峰發表下半年美股投資機遇與部署。他表示，美國經濟目前仍未進入衰退，要判斷是否進入衰退仍要觀察至少半年時間。雖然美國通脹持續上升，張玉峰認為聯儲局7月加息一厘的機會較低，因為市場對加息的反應負面，且最核心的供應鏈缺失問題未得到解決，加息0.75厘機會較大。

張玉峰在下半年看好的板塊分別為能源、金融及科技。他特別看好科技龍頭公司，例如微軟（美：MSFT）及蘋果（美：AAPL）。它們除了屬行業的大型企業，其現金流非常充足，他日要進行併購去開拓市場，亦有足夠的彈藥。這類公司他日的反彈力度會更好。

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即使科技股近期受壓，張玉峰透露旗下的基金仍有趁低分段吸納微軟及蘋果，至今兩隻股票佔投資組合約六成。

金融企業前景將受惠加息周期，張玉峰看好銀行股的前景。而參與企業併購及參與IPO的投行較具盈利能力，故摩根士丹利（美：MS）、摩根大通（美：JPM）及高盛（美：GS）獲看高一線。

張玉峰指，下半年選股的三大關鍵為：公司擁有高門檻護城河、需求可持續性及具可持續創造獲利的能力。對於長線投資者而言，第二季財報正好反映每家公司在加息環境下，自身面對通脹的應對能力及長期盈利能力，可為未來市場反彈的提前做好功課。對於短線投資者而言，在市況波動下宜謹慎抄底及嚴格止損，目前來看仍然很難判斷底部位置。

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責任編輯：黃苑筠