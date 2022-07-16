【糧食加價】中國熱浪影響供電及糧食　豬肉累升逾4成

▲ 內地高溫天氣持續，影響工業及農業生產，內地豬肉價格自3月以來累計升逾4成。(資料圖片)

近日內地不少地方高溫天氣持續，電力需求大增，部分地區要求民眾節省用電，而高溫勢將影響北部地區的農作物生產，繼而影響食用家畜的價格上升，消息指內地豬肉自3月以來漲價逾4成。

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中國氣象局日前（13日）曾在全國84個城市發出高溫紅色預警，代表氣溫超過攝氏40度，多地民眾使用冷氣的需求大增，令到供電緊張。主要出口及製造基地的浙江省亦受影響。浙江省能源局及國家電網公司要發出公告，呼籲社會合作節省用電，確保整體供電穩定。

有證券分析機構指，當地能源集中的製造業如合成纖維紡織、織物印花等工業實施用電限制，伴隨熱浪要求全體社會節能，勢將影響各地從疫情中恢復生產的進度。

氣象局亦警告高溫或影響內蒙、河北、寧夏等北部地區的農產品生產，將帶動食品價格上升。有飼料供應商表示原材料包括：大豆、粟米、小麥等價格上升，家畜家禽如豬、雞、魚飼料已陸續加價。

當中大豆及粟米是養豬的主要飼料，國家發改委數據顯示，截至7月1日為止，豬肉價格自3月以來已上升46%，並考慮採取措施壓抑升幅。國家統計局數據顯示，6月份豬肉價格自5月份以來上漲近3%，引致6月份消費者價格指數比去年同期上漲2.5%，超過5月份2.1%，是近兩年來新高。

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責任編輯:王浩賢