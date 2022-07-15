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【有相睇】愉景新城三房戶裝修新淨　減價40萬即易手

股樓投資 19:33 2022/07/15

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有業主因已購買新單位，為了盡快套現，只好減價賣樓。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城3座低層H室，實用面積682平方呎，今年六月底放盤，最初開價940萬元，由於已買入外區物業，故減價至905萬元賣樓，終再減5萬元，以900萬元成功售出單位，實用呎價13,196元。 

代理透露，買家見單位裝修新淨，故加速入市步伐。從代理提供的相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。資料顯示，原業主於2014年3月以536萬元購入上址，持貨8年，現帳面賺364萬元，物業期內升值近七成。 

    點擊圖片放大
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談到近期市況，鍾家豪指愉景新城本月暫錄3宗成交，比上月同期2宗略為回升，但出現「價跌量升」情況，本月平均實用呎價約14,555元，較上月同期的15,146元低，但不少買家見業主有價講，睇樓意欲大增，本周末預約睇樓量比上周多兩成。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 愉景新城 美聯物業

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