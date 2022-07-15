▲ 【國泰293】國泰航空6月載客量按年增2.7倍、英國返港航班載客率平均93% 冀年底客運運力回復疫情前25%

國泰航空 （00293） 6月份載客量15.77萬人次，按年增加269.2%，但相比疫情前2019年同期水平仍跌95.2%；以可用座位千米數計算的運力按年增加36.2%。今年上半年載客人次按年增加113.5%，運力下跌26.6%，收入乘客千米數則上升129.8%。

冀年底貨運運力恢復至疫情前水平約65%

貨運方面，6月份國泰共運載10.04萬公噸貨物，按年跌4.4%，與2019年同期相比跌36.2%；貨物收入噸千米數按年跌14.6%。今年上半年，載貨量較去年同期下跌4.3%，運力跌31%，貨物收入噸千米數則跌35.7%。

顧客及商務總裁林紹波預期，旅遊意欲於未來數月將持續改善，倘現行旅遊及營運限制保持不變，預計到今年年底，國泰航空營運的客運運力將最高可達疫情前水平約25%。貨運方面，即將踏入貨運旺季，預期需求將會回升，目標今年底恢愎貨運運力至疫情前水平約65%。

國泰航空6月平均每天載客超過5,000人次

林紹波表示，香港進一步調整旅遊限制對6月份的業務續具正面影響，6月份的客運航班運力較5月份增加約170%，但仍僅為疫情前水平約 11%，載客率增加至67%，平均每天載客超過5,000人次。「6月份一向是留學生返港的旺季，因此由英國返港的航班載客率平均高達93%。」

他指，國泰6月全面恢復了前往美洲及歐洲的貨機航班，貨運運力亦因有更多客運航班的機腹艙位，以及在區內運作逾600對只載貨客機航班而進一步增加，整體6月的貨運運力約為疫情前56%。整體而言，6月的貨運量按月錄得逾13%的增長，惟貨運水平仍低於去年6月，主要基於歐美市場的消費者需求減少，及早前受影響的供應鏈需時復原。

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