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【消費情報】崇光聯乘日本插畫家Kazuhiko Ifuku 期間限定貨品推廣環保生活模式 「種子顏色筆」可種植出4種花卉

理財智慧 19:27 2022/07/15

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香港崇光宣布聯同日本崇光、西武百貨及日本人氣插畫家Kazuhiko Ifuku攜手合作，將於7月20日至9月4日期間隆重展開「Choice for the Future」聯乘推廣活動，透過Kazuhiko Ifuku風格獨特的插畫，化身成盛夏花園，引發無限想像。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

日本人氣插畫家Kazuhiko Ifuku的插畫風格融合豐富色彩和隨性自在的線條，畫中添加生活中的幽默和獨特元素，呈現一個俏皮歡樂的世界。他的作品更廣泛地應用在不同領域，包括：廣告、雜誌、包裝設計及服裝，還有很多大型壁畫創作。近年更備受多個國際頂級品牌重視並力邀合作，包括New Balance、FM802、Vogue Japan、Fred Perry及Tokyo Skytree等。

同時，崇光為配合是次推廣，亦特備3款期間限定聯乘貨品，包括設計精美的「環保購物袋」、使用後可種植的「種子 顏色筆」及特色「精梳棉毛巾套裝」等，讓顧客享受購物之餘，亦能身體力行，支持可持續生活態度和理念。人類與自然關係密不可分，崇光希望藉著「Choice for the Future」聯乘活動，與日本方面共同推動全新的共融生活模式，不受地域限制；同時鼓勵大眾循環再用，學習與自然萬物和諧共存，活出更「Green」的零碳生活態度，讓環保理念滲進生活日常。

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換購/換領詳情

日期及時間：7月20日至9月4日

崇光銅鑼灣店：周一至周日 10am-10pm

崇光尖沙咀店：周一至周日 11am-8pm

地點

崇光銅鑼灣店：G/F 換購/換領專櫃

崇光尖沙咀店： G/F 換購/換領專櫃

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責任編輯：嚴浩文

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