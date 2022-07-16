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Britney Spears不願與荷里活名人為伍 寧同露宿者做朋友

環球社會熱點 08:05 2022/07/16

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美國一代天后Britney Spears上月剛剛和健身教練男友結婚，其動向一直深受關注。Britney Spears突然在社交平台上表示，寧願和無家可歸人士一起，亦不願和荷里活人做朋友。Britney Spears帖文收到大量回應，有網友表示贊成，指露宿者或較荷里活人更有智慧。但亦有網民反質疑她婚禮僅邀請荷里活著名人士。

美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會 【下一頁】

Britney Spears周四（14日）社交平台Instagram上發表多宗帖文，包括她一張身穿白色上衣的自拍照。她亦在帖文中質疑：

上帝不好的時候，是否代表魔鬼非常善良。

God is not nice, Does that mean the devil is EXTREMELY HOT AND NICE???

    點擊圖片放大
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她亦同時宣稱：

寧願和露宿者做朋友，亦不願和荷里活名人在一起

rather hang out with homeless people than the people in Hollywood

Britney Spears婚禮賓客星光熠熠 兩個仔拒出席 【下一頁】

Britney Spears帖文其後收到大量回覆，有人贊同她指露宿者亦是人，可能更較荷里活人有智慧。但亦有人指，她婚禮名單僅邀請荷里活名人，和其言論不符合。亦有人抓住當中漏洞詢問，住在荷里活的露宿者應該如何歸邊。

責任編輯：李俊儀

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