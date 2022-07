Britney Spears不願與荷里活名人為伍 寧同露宿者做朋友

美國一代天后Britney Spears上月剛剛和健身教練男友結婚,其動向一直深受關注。Britney Spears突然在社交平台上表示,寧願和無家可歸人士一起,亦不願和荷里活人做朋友。Britney Spears帖文收到大量回應,有網友表示贊成,指露宿者或較荷里活人更有智慧。但亦有網民反質疑她婚禮僅邀請荷里活著名人士。

Britney Spears周四(14日)社交平台Instagram上發表多宗帖文,包括她一張身穿白色上衣的自拍照。她亦在帖文中質疑:

上帝不好的時候,是否代表魔鬼非常善良。

God is not nice, Does that mean the devil is EXTREMELY HOT AND NICE???