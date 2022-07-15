【遙距辦公】十大最適合遙距辦公的國家 德國穩坐榜首位置 亞洲僅新加坡上榜

受疫情影響，遙距辦公成為新興工作形式，外國更有越來越多企業採用混合工作安排，近日VPN服務供應商NordLayer發表「全球遙距工作指數」評估和比較66個國家，探討哪個國家最適合遙距辦公，並根據社會經濟吸引力、實體和數碼環境舒適度、新冠疫情應對及數碼保安等四項因素進行排名。

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十大最適合遙距辦公的國家如下：

1. 德國

2. 丹麥

3. 美國

4. 西班牙

5. 立陶宛

6. 荷蘭

7. 瑞典

8. 愛沙尼亞

9. 新加坡

10. 法國

可以看到上榜國家大多為歐洲國家，前十當中佔了八個名額，亞洲國家當中僅有新加坡成功上榜，另外，馬來西亞排名第34位、泰國排名第41位、中國排第45位。據NordLayer表示，擁有足夠基建設施、回應完善的機制和法律來保護遙距辦公人員、以及他們的數據和私隱安全，穩定的政治環境、可負擔的生活成本、以及便利的交通等因素均會成為他們排名時候的考究因素。

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記者：鄭日棱