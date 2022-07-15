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【2022中秋節】新世界旗下K11倡捐贈月餅予基層 公眾可以優惠價298元做善事 員工可捐出由公司送贈之月餅

理財智慧 19:11 2022/07/15

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距離今年9月12日的中秋節餘下約兩個月，各大企業已推出中秋月餅應市，有沒有想過買月餅也可以做慈善﹖為令疫情下的中秋佳節倍添意義， K11 集團承接新世界發展捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」創造共享價值理念的精神，舉辦「人月兩團圓 月餅傳愛意」月餅捐贈活動。

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以上活動邀請K11集團的員工及社會各界有心人士一同出力，將 K11集團月餅贈予基層人士。K11集團會將各界捐贈之月餅交予「Share for Good 愛互送」，以送到有需要人士手上，讓大家一同度過溫暖的中秋佳節。

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多年來，K11 集團每逢佳節都為員工送上應節食品，與員工同享節日喜悅。今個中秋節，K11集團亦會向各員工送上月餅乙盒。然而疫情持續，影響各行各業，加上近月糧油食品漲價，不少基層仍缺乏物資。因此，K11 集團舉辦「人月兩團圓 月餅傳愛意」月餅捐贈活動，讓員工可以選擇捐出公司送贈之月餅，或捐款額外購買 K11 集團月餅贈予有需要人士。


同時，K11集團更邀請各個企業合作伙伴及公眾參與是次活動。企業也可於7月邀請公司內部員工參與 活 動 ， 公眾亦可由 即日起 至8月12日透過(https://www.k11designstore.com/corporate-sales/k11-mooncake-gift-set-for-donation)或掃瞄二維碼，於 K11 Design Store 登記及付款。為鼓勵公眾共襄善舉，所有經活動網頁及二維碼購買之月餅，均以優惠價298元發售 (原價488元)。K11 會將各界捐贈之月餅交予「Share forGood 愛互送」，由該平台於8月30日起透過受惠機構捐予有需要人士。

 

如欲了解更多詳情，請參閱以下網站：

參與「人月兩團圓 月餅傳愛意」月餅捐贈活動 網址：https://www.k11designstore.com/corporate-sales/k11-mooncake-gift-set-fordonation

二維碼：

 

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記者：陳詠妍

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疫情 月餅 新世界 應節食品 中秋節

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