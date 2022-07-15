歐洲汽車銷售1996年以來最差 受累通脹供應鏈

歐洲汽車業受累高通脹及供應鏈問題，上月的載客新車銷售量跌至自1996年以來最低，部分車廠的銷量等暴跌近一半。

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歐洲汽車製造商協會（ACEA）周五（15日）公布數據，顯示歐洲上月載客新車銷量下跌17%至大約106萬輛，創下自1996年以來最差的銷量。

歐盟上月載客新車銷量下跌15.4%至大約88.6萬輛。歐盟4個主要市場包括西班牙、意大利、德國和法國，載客新車銷量都宣告下跌。德國跌幅最大達18.1%；意大利下跌15%；法國下跌14.2%；西班牙下跌7.8%。

單計主要汽車生産商，德國汽車巨頭福士汽車（Volkswagen）受最大打擊，上月銷量按年跌近25%。至於Stellantis則創上半年最大跌幅，銷量跌21.1%。

富豪（Volvo）上月的銷量跌47.9%，上半年則跌28.5%。積架（Jaguar）上月銷量跌13.2%，而上半年則下跌34.7%。

除了通脹及供應鏈問題外，部分國家疫情回升加上芯片短缺等問題持續困擾歐洲汽車業，汽車業銷量連跌12個月。

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雖然福士汽車及平治（Mercedes-Benz）等車廠上月表示半導體短缺情況開始緩和，但需要慢慢增產。而車廠也要應對原料及能源成本飆升的情況，導致汽車價格飆升。

調查公司LMC Automotive預計汽車業短缺内未必可克服供應限制，更指隨著經濟前景惡化，汽車最近幾個月的需求減弱。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Market）本月初的分析報告指，市場愈來愈憂慮德國工廠或因能源短缺而關閉，而且主要憂慮供應鏈受拖累。

車廠選擇加價及集中推銷貴價車來彌補銷量損失，但隨著通脹飆升及消費者削減開支，這項策略或會受限制。

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責任編輯：鄭錦玲