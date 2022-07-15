【泰加清盤】保聯料市場有足夠能力　有秩序吸納需轉保的保單

▲ 保監局宣佈其委任的接管經理德勤，已對泰加提出清盤呈請，

保監局周五宣佈，委任接管泰加保險有限公司的經理德勤已對泰加提出清盤呈請，聆訊被安排於9月21日進行。就保管局委任的經理對泰加保險有限公司提出清盤呈請，香港保險業聯會（保聯）回應指，香港現時有超過50家保險公司獲授權經營汽車保險／僱員補償保險；超過80家一般保險公司可提供與泰加保單類似甚至相同的其他險種的保障。由於受影響的保單會逐步到期，保聯相信保險市場有足夠能力，有秩序地吸納需要轉保的保單。

保聯表示，除透過經紀／代理，車主亦可直接向保險公司查詢購買汽車保險。車主可登入保聯網站，瀏覽獲授權承保汽車保險的保聯會員公司名單及其聯絡方法。

投保人索償通知及查詢可致電泰加

車主可先準備妥善以下相關資料，提供予保險公司作核保之用，相關資料包括但不限於：

車輛牌簿

現有保險單明細表（包含批單及所有更新資訊）

過往索償記錄以及相關表格

取消保單信（包含日期）

車主商業登記（公司客戶）

投保表格。

就泰加清盤一事，香港汽車保險局及保險公司（僱員補償） 無力償債管理局均稱，已準備就緒提供協助。所有與泰加保險相關之保險索償通知及查詢，必須以書面形式送交「泰加保險有限公司」的辦公室，或於辦公時間內致電泰加保險之客戶服務熱線（2926 2926），再經由泰加保險轉交上述兩局處理。

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