【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔

有大學畢業5年經驗的打工仔向臉書《奴工處》投稿，透露自己大學畢業即進入一間大公司工作，人工15K勉強夠用，福利算是不錯，唯一缺點是做了4年多將快5年，都只是加了10%人工，明顯有點不忿氣。

事主解釋至今仍然留在公司，全因「同事相處融洽，上司都好撐下屬，工作無乜壓力，傾吓偈笑住做好快過一日」。不過事主有朋友就建議他是時候要跳出去以改善一下人工水平，然而事主卻又擔心適應新環境的問題，尤其最怕碰到差勁的上司和同事，於是現在內心忐忑，在兩個選擇之間痛苦掙扎：「有哪個不想賺多些錢，但這裡又真是做得開心。」

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留言區反應踴躍，有網友對於事主表示「上司都好撐下屬」的評語感到奇怪，皆因其加薪幅度明顯偏低，但亦有其他網友指出：「可能加幾多人工是由公司決定，全部都加2%，難道你會加多些」。

事實上，大量網友都明顯覺得事主人工偏低，勸告他應該另謀高就。「人工15K除非唔憂做，遲跳早跳⋯⋯」、「跳啦，少錢真係不要留，絕對一定必定會後悔的」、「4年經驗，現在隨便跳都2xk」、「魚唔過塘唔肥」。另外有網友就提議直接跟上司討論升值以博取加薪：「5年就同上司傾下升職喇，無就轉下環境喇」。

幾位網友就針對事主擔心適應新環境的問題，為事主進行客觀心理輔導：「老闆好鍾意看不起人，搵到工就走，自己內心要強大起來才成」、「贈你一句，你不主動去改變，是不會有改變的」、「後生無負擔，一定要走」。「年輕人容易適應新環境！公司沒有什麼差不差的，做好自己的事情就可以！上司同事，始終有一日都會改變！你不走不代表他們也不走！趁年輕可以一試！」

不過， 也有不少網友提議「停一停、諗一諗」，不要這麼衝動，尤其是現在經濟大環境不佳的情況下。「不知道你什麼工種啦，不過第一份三幾年真是要搵一搵啦，但是遇著這個時勢就真是要想多些」、「這個時勢跳？為何不等好景才跳」、「現在太多差勁的工作，轉到都一定不好，遲些先」。

也有網友以各種理由建議事主繼續留低。「沒有什麼金錢壓力的話其實沒甚所謂」、「如果現在的工作是穩定的，那當然是不轉，萬一新公司結業怎辦」、「樓主日日開心都是好事，不用聽太多坊間的説法」。

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責任編輯：嚴浩文