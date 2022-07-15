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【李嘉誠旗下】券商指長建等溢價50%賣水務公司權益　若未來繼續賣產可釋放更多股東價值

股市 18:23 2022/07/15

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長和系向美國私募基金KKR出售英國水務公司Northumbrian Water項目25%股權，基本作價為.67億英鎊（約80.73億港元）。券商普遍認為，長建 （01038） 等是次交易作價擁有較高溢價，對公司屬利好。

滙證：相信交易可以提供協同效應

滙證指，交易作價相價於受規管項目資產價值的1.5倍，即溢價50%，同時亦相當於較息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約9倍，與近日市場交易比較，是次交易相對吸引。滙證稱，相信交易可以提供協同效應，並加強與KKR的夥伴關係，因長建與KKR在澳洲電力項目早已有合作。該行認為，即使外滙市場動盪，但其業務組合穩健，支持其股息增加，加上未來潛在交易可以釋放更多價值，維持長建「買入」評級，目標價59元。

KKR入股長建英國Northumbrian Water項目25%股權【下一頁】

瑞銀稱，交易作價相當於受規管項目資產價值1.5倍，較該行估計的1.1倍為高，意味可為長建及電能 （00006） 每股分別提高3.6元及0.7元，相信是次交易對長建屬利好，若未來進一步出售英國資產，可釋放更多價值，維持「買入」，目標價63元。

摩根士丹利稱，以Northumbrian Water佔長建及電能2021年經常性盈利5%及1%計算，比例相對小，向KKR出售25%股權，料不會對兩者今年盈利構成重大影響。不過，基於英鎊及澳元兌港元今年來分別貶值7%及5%，對長建及電能上半年盈利料有負面影響。

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