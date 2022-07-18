香港ETF市場的互聯互通新篇章

ETF已正式於本月初（7月4日）納入互聯互通，不但可促進兩地ETF市場和整體資本市場的健康發展，亦為兩地投資者帶來更多便利和投資機遇！

現在，香港及國際投資者可以透過滬深港通下的北向交易（下稱滬、深股通）直接投資在內地上市的合資格ETF，靈活管理其於中國市場的配置；同時，內地投資者則可運用ETF這項具成本效益、透明度高的投資工具，投資離岸資產及分散投資組合風險。

拓展投資領域

在納入首兩周，截至上周四（7月14日）的數據顯示，透過互聯互通機制買賣的合資格北向及南向ETF的日均成交額分別為0.3億元人民幣及2.3億港元；其中，南向ETF的日均成交額更於納入的第二周（7月11日至7月14日）增加至4.6億港元，較首周大幅上升逾10倍，反映內地投資者對本港ETF投資的需求殷切，相關資金流入預計將利好香港ETF市場的流動性增長。

由於獲納入的ETF均須擁有一定的流動性，因此，兩地市場的投資者均能夠藉著互聯互通機制投資於對方市場一些流動性良好的ETF。此外，ETF的納入亦為國際投資者提供了投資中國市場獨特主題的新渠道，尤其是與大趨勢（Megatrend）有關的主題，包括內需（家用電器、酒精飲品等）、創新科技（半導體芯片、5G通信、人工智能、生物科技等）、和ESG（新能源汽車、低碳產業等），還有農業、稀土產業、國防等多個中國市場的獨特行業，幫助國際投資者捕捉額外回報潛力及以低成本分散風險。

促進流動性增長

隨著中國內地家庭財富持續增長，預計未來數十年中國投資者對離岸投資的需求將不斷增加，將令中國成為環球金融市場的重要增長動力。

據估計，及至2025年，中國內地家庭的可投資資產將達到300萬億元人民幣。若這些資金投放至離岸資本市場，將為全球資產管理行業注入重大的增長動力。

由此或可推斷出一連串正面的「漣漪效應」：互聯互通投資範圍擴展至ETF，可讓內地住戶儲蓄成為香港ETF市場的潛在新流動性，或可推動ETF發行商更踴躍地在港發行新產品以及令香港市場的投資者基礎得以擴大，從而進一步加強市場流動性及改善價格發現。

事實上，香港 ETF 市場近年的增長速度前所未見 — 截至2022年6月，香港上市ETF資產管理規模達到4,430億港元的歷史新高，今年初至6月底的日均成交額達到118億港元，按年增長逾60%。ETF納入互聯互通是將內地投資者引入香港ETF市場的第一步，為這亞洲ETF樞紐開啟令人振奮的新篇章！

**比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】**