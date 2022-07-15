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【NFT】全球最大NFT交易平台OpenSea宣布裁員2成 CEO：準備進入「幣市冰河時期」

理財智慧 18:38 2022/07/15

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今年加密貨幣市場下跌的情勢持續不止，近日全球最大的NFT交易平台OpenSea亦宣布將大規模裁員，幅度高達 20%。OpenSea 執行長Devin Finzer更在Twitter上發文表示幣市準備進入「冰河時期」。

【糧食危機】 耶倫: 俄烏戰爭加劇糧食危機 G20必須採取緊急行動解決問題【下一頁

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

Devin Finzer表示公司已經向每位被裁員工進行面對面談話，並提供了一筆「為數不菲」的遣散費，除此之外，公司也會提供轉職協助，如果有公司股票的員工，也可以進行交易。根了解OpenSea在今年2月才獲得最新一輪融資，金額高達3億美元，公司估值則達到133億美元，才過半年就傳出大規模裁員的消息確令不少人感到詫異。

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

對於加密貨幣市場來說，今年是艱難的一年，許多加密貨幣公司也都在縮減人手 ，不單小公司受到影響，連很多大企業也「損手爛腳」，根據外媒報導，交易所巨頭Coinbase早前就宣布裁員1,100 人；Winklevoss兄弟創立的交易所Gemini也裁員約100人；借貸公司BlockFi裁員約170人；交易所Crypto.com裁員260人。

【航空公司】2022年全球二十大最佳航空公司 國泰跌出前十 卡塔爾航空蟬聯榜首【下一頁

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記者：鄭日棱

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