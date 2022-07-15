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淘大花園長情業主賣樓　半年減價160萬　低市價15%沽　當年購入價僅24萬

股樓投資 19:01 2022/07/15

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九龍東指標上車屋苑再錄低價成交。香港置業植光遠表示，九龍灣淘大花園J座高層4室，實用面積378平方呎，兩房間隔，座向東北，望內園景，原開價650萬元，放盤半年，終減價160萬元，以490萬元易手，實用呎價約12,963元，低市價15%。 

植光遠說，新買家為首置客，心儀單位位處高層，而且造價平，故睇樓兩次即火速決定承接。被問到業主何解劈價賣樓，植光遠透露，淘大花園近年幾乎無跌穿500萬元的兩房單位成交，而上址業主劈價賣樓原因是，同層有單位多年前發生事故，所以要減價沽貨。

資料顯示，原業主於1984年5月以約24萬元購入上址，現帳面獲利466萬元，物業期內升值約19倍。

同場加映【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【有相睇】何文田皓畋樓王　放盤半年賣不出　業主劈價1200萬蝕讓求售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 淘大花園 香港置業
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