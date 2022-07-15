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【搜尋引擎】不再用Google　Z世代愛用TikTok和Instagram搜尋

環球政經 19:03 2022/07/15

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不少人遇到不明白或想了解更多的事時，都會想到使用Google搜尋，但其作為搜尋引擎霸主地位似乎逐漸受到挑戰。據Google內部數據顯示，有近40％「Z世代」（即1990年代末到2010年代初出生的年輕人）更喜歡使用TikTok和 Instagram搜尋，而不是Google搜尋和地圖。 

據外媒報導，Google 資深副總裁 Prabhakar Raghavan 出席活動時表示，Google的內部研究指出，約 40%的年輕人在搜尋午餐地點時，不會使用Google搜尋或地圖，而是會去TikTok或 Instagram上搜尋。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

Google承認，現時面臨各種激烈競爭，表示計劃改進其搜索引擎及地圖系統，以吸引年輕一輩。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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