【搜尋引擎】不再用Google　Z世代愛用TikTok和Instagram搜尋

不少人遇到不明白或想了解更多的事時，都會想到使用Google搜尋，但其作為搜尋引擎霸主地位似乎逐漸受到挑戰。據Google內部數據顯示，有近40％「Z世代」（即1990年代末到2010年代初出生的年輕人）更喜歡使用TikTok和 Instagram搜尋，而不是Google搜尋和地圖。

據外媒報導，Google 資深副總裁 Prabhakar Raghavan 出席活動時表示，Google的內部研究指出，約 40%的年輕人在搜尋午餐地點時，不會使用Google搜尋或地圖，而是會去TikTok或 Instagram上搜尋。

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Google承認，現時面臨各種激烈競爭，表示計劃改進其搜索引擎及地圖系統，以吸引年輕一輩。

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責任編輯：黃苑筠