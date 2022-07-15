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Burberry中國第2季銷售額大跌3成半 環球銷售僅增1%

環球社會熱點 18:11 2022/07/15

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英國奢侈品品牌Burberry最新一季的銷售額受中國封城政策拖累，僅增長1%，而中國市場的銷售額更大跌35%。若剔除中國市場，Burberry其他地區第二季銷售額增長16%，當中以歐洲等地增長最強勁。Burberry警告短期經濟前景不穩定，表示企業正努力應對通脹高企帶來的影響。

英國鐵路工人8月再罷工兩日 火車司機加入行動 【下一頁】

Burberry表示，受中國內地疫情限制及封城措施影響，中國首季銷售大跌35%。但若撇除中國市場，截至7月2日的13周內，其他地區整體銷售增長16%。Burberry指，歐洲、中東、印度及非洲（EMEIA）地區增長最強勁，較去年同期增47%，當地消費已恢復至疫情前水平。

Burberry亦透露，對美洲遊客銷售額反彈亦十分強勁，但對亞洲遊客，特別是中國旅客則仍然低迷。惟以Lola手袋為主的部分皮具，在中國內地市場反增長21%，而以雨褸及大褸為主的外套產品亦增長19%。Burberry行政總裁Jonathan Akeroyd承認，業績受中國內地疫情拖累，很高興看到EMEIA地區增長，並指公司重點產品銷售表現良好，品牌活動提升顧客參與度。

英衛生用品物價飆 民眾改用呢樣洗頭？ 【下一頁】

Burberry整體銷售額按年增長1%，至5億英鎊（約46.4億港元）。但公司警告，目前短期經濟前景不穩定，企業正努力應對通脹高企帶來的影響。公司未來會繼續投資及創新，包括和Bella Hadid等超模合作宣傳Lola手袋，及和元宇宙遊戲平台Roblox合作推出虛擬系列產品。

英國經紀商Interactive Investor市場部主管Richard Hunter指，由於高端消費者的經濟能力較少受通脹或經濟衰退影響，理論上奢侈品零售商應較低機會被波及。他承認，重點地區商店關閉，及亞洲旅客數量未能完全恢復仍是不利因素。

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責任編輯：李俊儀

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