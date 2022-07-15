【有相睇】NOVO LAND 三房連裝修示範單位　半開放式廚房增互動

新地（00016）旗下屯門 NOVO LAND 第1A期日前開放示範單位，其中一間以2座18樓A1室作設計藍本，是連裝修的示範單位，單位實用面積701平方呎，三房間隔，設有26平方呎露台和16平方呎工作平台。

單位以「北歐光炫」為主題，配合暖色系家具為主調，同時運用玻璃及鏡面連貫全屋，既增加採光度，亦增加空間感。設計師在入門玄關位置設置全身鏡及坐椅，方便外出時整理儀容。

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客飯廳採用長形開則，易放置家具，而且空間寬敞，可明確劃分飯廳及客廳。客廳外連露台，加強通風效果，亦令室內光猛舒服。值得留意的是，飯廳空間夠大，可放6人餐桌。廚房設於客飯廳旁邊，有充足走動空間，而且運用玻璃趟門作分隔，達至半開放式間隔，讓戶主在煮食時仍能與客飯廳有互動。

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寢區開則歸邊，設於廳堂旁邊，其中主人房為套房設計，外連工作平台，而主人房入門左側設有衣櫃位。

兩間客房與主人房及客飯廳同向，設計師特意打通客廳與其中一個睡房之間的間隔牆，營造半開放空間，增加空間感。第二間客房同樣方正實用，易於添置傢品。

【Elverum 第2座18樓A1室無裝修示位】

發展商同時開放同戶型的交樓標準單位，廚房同樣採用開放式設計，設玻璃趟門分隔，附送廚房家電爐具。

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責任編輯：陸盈希