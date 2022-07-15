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【NFT】張敬軒HERTZ NFT 7月25日公開發售 限量8121個藝術收藏品 持有者可優先觀賞最新歌曲Demo及MV

理財智慧 18:02 2022/07/15

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英皇娛樂及藝人張敬軒共同推出HERTZ NFT，7月25日公開發售，限量8121個藝術收藏品。主辦單位將於7月20至27日假 尖沙咀海港城二期地下中庭舉辦HERTZ NFT的相關展覽。除此之外，現場更將提供HERTZ限量周邊商品供大家選購。

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據了解，NFT的擁有者可享有HERTZ優先參與實體嘉年華暨簽名會、專屬派對、專場線上音樂祭、專用頻道、專屬聯乘產品、獲得與市長連線交流及參與線下活動名額的機會，更可優先觀賞最新收錄歌曲Demo和MV及以HERTZ CITY為主題的數碼唱片等福利。持有兩個NFT更可享優先限量預留張敬軒演唱會門票，甚至有機會獲限量空投演唱會門票以及參加獨家活動等；而持有三個NFT更可享優先限量預留英皇娛樂旗下藝人演唱會門票。

    點擊圖片放大
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如有興趣於公開發售前成為HERTZ CITY市民及享有其福利，可加入群組搶先取得白名單 (Whitelist) 獲得預購HERTZ NFT的機會，亦可隨時加入Discord {@Hertz - https://discord.gg/hertz}、Twitter 及 Instagram {@hertz_city} 群組與張敬 軒直接互動，共同規劃、建構和參與HERTZ CITY所有活動及未來發展方向。

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記者：鄭日棱

 

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商品 NFT 張敬軒 演唱會

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