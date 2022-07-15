柴灣單幢樓現「時光倒流價」 一房戶390萬元易手　持貨5年蝕10萬

受加息及移民潮影響，二手交投較淡靜，業主傾向減價吸引買家。中原地產鄭俊輝表示，柴灣雅景閣中層F室，實用面積309平方呎，一房間隔，望開揚園景，附有裝修。業主以390萬元易手，折合平均實用呎價12,621元，成交價回到2017年水平。資料顯示，原業主於2017年以400萬元買入，持貨5年，帳面蝕10萬元。

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鄭俊輝指，買家為用家，鍾情康平街一帶環境寧靜，加上憧憬附近太古新盤發展會帶來升值潛力，加上見單位售價回到2017年，而且附合預算，因而購入單位作自住。

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雅景閣發展商為華懋，由1978年7月開始入伙，提供150個單位，實用面積由270平方呎至328平方呎。

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責任編輯：陸盈希