【英揆之爭】傳約翰遜積極遊說黨友 唔好支持辛偉誠接任

英國保守黨黨魁選舉經過兩輪投票，前財相辛偉誠持續領先。英國有媒體報稱，即將下台的看守首相約翰遜積極遊說其他可能出局的候選人，呼籲他們支持其他人，亦不要支持辛偉誠。據悉，首相府內極為不滿辛偉誠導致約翰遜下台。

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《每日郵報》報稱，約翰遜（Boris Johnson）推動在黨魁選舉中已經或可能落敗的黨友，不支持辛偉誠（Rishi Sunak），表明不希望對方接任成為下任首相。泰晤士報引述消息人士指出，約翰遜心中理想繼任人為現外相卓慧思（Liz Truss）。

有指約翰遜甚至願意支持貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt），前提要確保辛偉誠不會當選。次輪投票中辛偉誠繼續領先，莫佩琳已收窄差距，惟卓慧思得票仍明顯落後。

卓慧思獲部分約翰遜長期盟友支持，如數碼文化傳媒和體育大臣杜慧詩（Nadine Dorries）﹑脫歐機遇及政府事務效率大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）及剛在次輪出局英格蘭及威爾斯總檢察長柏斐文（Suella Braverman）。

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消息人士指首相府內對辛偉誠心生不滿，認為是他促成約翰遜下台，指辛偉誠早有預謀要推倒約翰遜。約翰遜的盟友否認不想辛偉誠當選，但承認就下台對辛偉誠有反感。

消息人士稱約翰遜亦憂慮辛偉誠不會強硬對付俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），軟化對俄羅斯與烏克蘭戰爭的態度，甚至放寬對俄的制裁。辛偉誠盟友否認有關說法。

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責任編輯：吳漢培