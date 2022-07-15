2018年購大圍名城三房戶　持貨4年蝕22萬

受疫情影響下，市場交投淡靜，就連鐵路沿綫大型屋苑也屢錄蝕讓買賣。中原地產侯惠良表示，大圍名城二期盛薈2座中層SC室，實用面積784平方呎，三房連套房間隔，原叫價1,370萬元，終減價12萬元，以1,358萬元易手，實用呎價17,321元。

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據了解，原業主於2018年以1,380萬元購入單位，持貨約4年，現賬面蝕讓約22萬元離場。

一個月HIBOR兩連跌 實際供樓利率2.04厘【下一頁】

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資料顯示，名城發展商為長實和港鐵，由2010年2月開始入伙，共有3期，12座，提供4,264個單位，實用面積由650平方呎至1,799平方呎。

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責任編輯：陸盈希