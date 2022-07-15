意大利總理德拉吉請辭遭拒 或解散内閣提前9月大選

由於意大利執政聯盟有政黨拒絕支持一項經濟援助法案，總理德拉吉周四（14日）宣布請辭但遭總統馬塔雷拉拒絕。德拉吉料下周再於國會演説以爭取法案獲支持，如仍未能成事，意大利最早或於9月提前大選。

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德拉吉（Mario Draghi）去年2月上任總理，聯合政府涵蓋多派，包括左翼、中間派及民粹主義政黨五星運動（Five Star Movement）。

内閣提出一項價值260億歐元（約2,046億港元）的經濟援助法案，希望協助民眾及各行各業應對能源價格飆升等通脹問題。

德拉吉内閣周四於參議院以172票贊成對39票反對的票數，通過信任動議。然而，五星運動一直不滿政府提出的法案，要求為最受能源價格飆升打擊的家庭和企業提供更多財政援助，並為失業人士提供基本收入保障。

五星運動黨魁、前總理孔特（Giuseppe Conte）早前已表明，該黨會抵制與法案相關的一系列表決，更指如德拉吉不滿足他們的要求，該黨將退出執政聯盟。德拉吉則表示如五星運動退出，他將會下台。

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德拉吉周四前往總統府，向馬塔雷拉（Sergio Mattarella）遞交辭職信，稱本來一直支持現屆政府的團結聯盟已不再存在。

不過馬塔雷拉駁回德拉吉辭職的要求，建議德拉吉重返國會爭取聯盟支持。意媒指德拉吉下周將到國會演説，具體日期可能為下周三（20日）。

而中右翼曾表示，五星運動選擇抵制投票下，提前大選將為唯一解決方案。

今屆國會任期將於明年春天屆滿。如果德拉吉未能爭取足夠支持來通過經濟援助法案，馬塔雷拉或會停止干預國會，為最快9月提前大選做準備。

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責任編輯：鄭錦玲