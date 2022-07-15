【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘

▲ 港銀無懼走資潮，照減港元定存息。

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轉眼間7月已過一半，金管局為捍衞聯滙又再接錢逾百億元，全周暫有8間大小行加減港元定期存款息，當中7加1減。加息者包括富邦今天（7月15日）加短中長息，而日前平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）提高4個月年息，星展調升1年期0.2厘至重返兩厘關，跟半年相同，南商及大眾財務全面加息，大新 （02356） 及建行亞洲更一周兩連加。

反觀，東亞 （00023） 下調3個月及半年期存息。另有3行又加又減，分別為︰交銀香港、小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）減完又加，以及信銀國際昨短加長減。

踏入7月第2周，市場觀望氣氛甚濃，相比上周多達12間大小行鬥加存息，最矚目的是包括滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 等，相隔一周只有9行出手。專家指，港銀靜候聯儲局7月28日公布議息結果，謀定而後動。

半年及1年期高息榜 大執位

雖然本周銀行普遍忍手，但半年及1年的高息榜又再大執位。先說6個月，因東亞狠削半年期0.3厘，新息率至2.2厘，遂失落冠軍寶座，只能跟交銀香港屈居第2位，卻險勝招商永隆的2.15厘。而富邦再加0.2厘、至2.7厘，獨霸榜首。

1年期方面，信銀國際劈0.25厘，新息率僅2.6厘，故跌出三甲榜，只排第4。交銀香港昨減此存期0.1厘，今又打回原型至2.7厘，險守季軍。富邦提高0.2厘，新息率報3厘取代為一哥。招商永隆維持2.75厘而晉升亞軍。

總結全周市況有3大焦點，包括︰（1）素來打高息牌的信銀國際，罕有劈減長息；（2）3間大小行推特別存期的定存，如平安壹賬通新推8個月享2.15厘，東亞有238天享2.38厘應市，南商慶回歸定存首4個月有1.88厘，第5個月至8個月為2.28厘 ，第9個月至到期日為3.38厘；（3）富邦臨近月結又重施故技瘋狂「搶錢」，令半年及1年再現破頂息，如以1年的入場費為50萬元計，全期賺息1.5萬元。

經歷7月開局的新一輪調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王，1個月是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈的指定股票獎勵計劃等附帶條件。3個月、半年及1年皆以富邦居首，分別報8.88厘、2.7厘及3厘。388天呈雙冠王，華僑永亨及工銀亞洲皆為3厘。兩年期是招商永隆的2.8厘問鼎首位。

花旗上調美滙預測 3個月看111

此外，美國剛公布6月份CPI升9.1%，再創自1980年底以來逾40年新高，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計美國7月份CPI仍會達9.1%，然後8月份或輕微回至9%，隨後CPI逐步回落，至今年底可能回到7.3%。

廖嘉豪暫時對聯儲局的加息路徑基本預測未有改變，仍預計7月份加息75點子，但亦不能排除或達1厘的加息幅度。該行新近上調美滙指數的短期預測，料3個月內從原本的107.31，再挑戰111.02新高；6至12個月為104.04，兩年長綫預測為99.33。

那邊廂，1個月拆息兩連升，今報0.75厘。而自5月中至今本港走資逾1,200億元，下周銀行總結餘跌穿2,200億元。另內地公布次季GDP遠遜預期，只升0.4%，但花旗指並非太驚嚇，6月份不少數據漸回穩，且料內地或推降準等刺激經濟措施。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源