【汽車產業】擴大能源投資　BMW建造「不依賴傳統能源」車廠

▲ BMW早前透露，將擴大能源投資，以降低依賴傳統燃料的需求。BMW早前更表示，將持續探索太陽能、地熱及氫能技術，為建造全球第一個完全不依賴傳統燃料運作的車廠鋪路。

環保議題成為各大企業的關注點，汽車製造商寶馬（BMW）也不例外。BMW早前透露，將擴大能源投資，以降低依賴傳統燃料的需求。BMW早前更表示，將持續探索太陽能、地熱及氫能技術，為建造全球第一個完全不依賴傳統燃料運作的車廠鋪路。

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據《路透社》報道，BMW生產董事Milan Nedeljkovic表示，公司計劃透過增加太陽能電池版，並配合德國政府規劃，將氫氣運送到BMW位於德國萊比錫的車廠，以減少傳統燃料的使用比重。BMW也會在德國以外的車廠，如匈牙利德布勒森建設工廠並大規模使用太陽能，又計劃輸入地熱，令車廠能完全擺脫依賴傳統燃料。

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報道又指，BMW在2021年的能源使用情況中，天然氣使用的比例佔54%，而整個德國汽車工業所使用的天然氣比例高達37%。

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責任編輯：廖淑瑩

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