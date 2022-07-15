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【汽車產業】擴大能源投資　BMW建造「不依賴傳統能源」車廠

科技 18:16 2022/07/15

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BMW早前透露，將擴大能源投資，以降低依賴傳統燃料的需求。BMW早前更表示，將持續探索太陽能、地熱及氫能技術，為建造全球第一個完全不依賴傳統燃料運作的車廠鋪路。

環保議題成為各大企業的關注點，汽車製造商寶馬（BMW）也不例外。BMW早前透露，將擴大能源投資，以降低依賴傳統燃料的需求。BMW早前更表示，將持續探索太陽能、地熱及氫能技術，為建造全球第一個完全不依賴傳統燃料運作的車廠鋪路。

【電動車】十大電動跑車充電速度 保時捷Taycan Plus奪冠

據《路透社》報道，BMW生產董事Milan Nedeljkovic表示，公司計劃透過增加太陽能電池版，並配合德國政府規劃，將氫氣運送到BMW位於德國萊比錫的車廠，以減少傳統燃料的使用比重。BMW也會在德國以外的車廠，如匈牙利德布勒森建設工廠並大規模使用太陽能，又計劃輸入地熱，令車廠能完全擺脫依賴傳統燃料。

【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠 為Tesla生產高容量電池

報道又指，BMW在2021年的能源使用情況中，天然氣使用的比例佔54%，而整個德國汽車工業所使用的天然氣比例高達37%。

【無人駕駛】百度自動駕駛測試基地線上開放日 「蘿蔔快跑」服務人次達70萬

責任編輯：廖淑瑩

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