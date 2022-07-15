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【暑假檔期】新城市廣場斥600萬推廣　聯乘日本插畫家Keigo　料生意額升15%

商業 16:42 2022/07/15

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新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯相信，《新城市廣場x Keigo大阪一町》主題裝置及推行一系列周邊推廣活動，有助帶動商場人流及生意額。（沙田新城市廣場提供圖片）

夏天消費旺季來臨，新鴻基地產旗下沙田新城市廣場將會斥資600萬，舉行「偽日本旅行」夏日推廣活動。加上派發 3,000萬元商場電子禮券，商場預計人流及生意額將分別升12%及15%。

【疫下營商】特色養生館裝潢服務吸客　重視打卡惟憂防疫變化

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沙田新城市廣場將會聯乘日本IG百萬人氣插畫家Keigo，設置《新城市廣場x Keigo大阪一町》主題裝置及推行一系列周邊推廣活動。商場希望以日系風格，貫穿場內室內外空間，提供一趟「偽日本旅行」予顧客。

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯又透露，早前商場宣布推行「全方位空間活化計劃」，其第二個主題體驗專區投入服務。位於5樓的Fun Park亦將於本月17日登場，園內3大主題區結合打卡、玩樂及悠閒元素，帶來多達10個instagrammable的拍照打卡位，吸引家庭、網紅及文青等類別的顧客。

同時，許又指在8月份第二輪政府消費券派發期間，新城市廣場亦會派發逾3,000萬元商場電子禮券及推出抽獎活動，送出BMW名貴房車，預料暑假推廣期間，人流較去年增加12%，生意額較去年上升15%。

【零食商機】迷你包裝零食、汽水商機龐大　消費者欲控制進食份量

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責任編輯：葉泳珊

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