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【盈喜盈警】泡泡瑪特發盈警　預計半年溢利按年減少不多於35%

股市 16:42 2022/07/15

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【盈喜盈警】泡泡瑪特發盈警　預計半年溢利按年減少不多於35%

泡泡瑪特 （09992） 發盈警。泡泡瑪特公布，預期截止今年6月30日止6個月收入按年增長不低於30%，溢利則按年減少不多於35%。泡泡瑪特股價破底低見24.95元，收報25.6元，跌9.2%，成交6.3億元。

泡泡瑪特指，上半年內地新冠肺炎疫情反覆，集團遵循各地政府指引和要求，暫停了部分區域若干線下店舖和機器人商店的運營，且集團線下門店較多分布於一二線城市，因而相較於去年同期，受疫情影響較大。此外，疫情影響部分地區物流的時效性，從而影響線上銷售。同時，疫情影響客流量及消費者消費意欲減弱，進而影響業績增速下滑。

另外，由於集團前期業務擴張導致費用較去年同期增長，因此預計期內溢利按年有所下滑。

隨着疫情得到有效控制，集團費用佔收入比例預期將在未來有所下降。

【盈喜盈警】贛鋒鋰業彈高4%　料上半年純利介乎72億至90億人幣、按年增至少4倍　受惠鋰鹽產品銷售量價齊增

【比亞迪1211】比亞迪發盈喜後一度重上300元　比亞迪：未來將有更多盈利釋放（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

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港股 泡泡瑪特（09992） 盈警

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