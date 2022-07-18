【盈喜盈警】泡泡瑪特午後跌15%創上市低　發盈警料上半年溢利按年減少不多於35%

▲ 【盈喜盈警】泡泡瑪特發盈警 預計半年溢利按年減少不多於35%

泡泡瑪特 （09992） 發盈警。泡泡瑪特公布，預期截止今年6月30日止6個月收入按年增長不低於30%，溢利則按年減少不多於35%。泡泡瑪特股價承接周五跌勢，現跌16%，報21.5元，創上市新低，至下午2時54分，成交額錄得10.6億元。

泡泡瑪特指，上半年內地新冠肺炎疫情反覆，集團遵循各地政府指引和要求，暫停了部分區域若干線下店舖和機器人商店的運營，且集團線下門店較多分布於一二線城市，因而相較於去年同期，受疫情影響較大。此外，疫情影響部分地區物流的時效性，從而影響線上銷售。同時，疫情影響客流量及消費者消費意欲減弱，進而影響業績增速下滑。

另外，由於集團前期業務擴張導致費用較去年同期增長，因此預計期內溢利按年有所下滑。

隨着疫情得到有效控制，集團費用佔收入比例預期將在未來有所下降。

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責任編輯︰梁浩碩

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