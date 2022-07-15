【綠績2022】專家料今年CPI僅升2% 低於綠債2.5厘保底息

▲ 專家料本港6月份CPI升1.3%至1.8%。

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統計處將於下周四（7月21日）公布6月份本港消費物價指數（CPI），上商專家預計上月CPI只升1.3%，信銀國際較進取，料錄得1.8%漲幅。雖然環球通脹肆虐，但進取的名家只料今明兩年本港CPI升2%，綜合分析指，因CPI以租金佔最大比重，難怪屢遭市民狠批CPI未能反映百物騰貴的現況。

正因今明兩年CPI難突破2.5%，遂料綠債 （04252） 不易衝越2.5厘保底息；反觀，富邦今天（15日）加1年港元定期存款0.2厘，至3厘破頂息，而華僑永亨及工銀亞洲也提供388天有3厘息。惟專家不建議捧場客蝕讓官債，轉投定存。

綠債今天報98.45元，iBond （04246） 更低見97.9元，兩官債皆跌破100元底價。

專家：官債揸長綫 未宜蝕讓

中信銀行（國際）經濟師李業勤預計，香港6月CPI升幅加快至1.8%，第三季及第四季將擴大至2%或以上，且料今明兩年CPI可能維持在2%。

上商研究部主管林俊泓則較保守，料上月CPI僅錄得1.3%漲幅，第二季CPI升1.3%，第三季再升1.4%，但第四季回落至只升1.1%。今年全年料升1.3%，明年縮窄至1.2%，2024年再回升至1.8%。

凱基證券亞洲投資策略部主管温傑認為，美國就業市場數據優於預期，加上擔心通脹持續高企，投資者估計聯儲局於未來一至兩次會議，繼續其進取加息步伐，10年期債息已重回3厘左右水平。 隨着美債息回升，而香港存款利率亦有所提高，減少了對綠債及i Bond的需求；幸而兩者均有最低息率保證，料債價進一步下跌的空間有限。

温傑預計， 綠債高低位初步估計介乎98至100元；由於i Bond的保證息率較低，只得兩厘，債價表現或略差，有機會回落至接近97元水平。

不過，温傑指作為長綫投資，建議繼續持有上述官債，無謂蝕讓，棄債投股買高息股，因近期股市波幅大，部分高息股的股價亦一度顯著受壓，不宜對其短期表現過於樂觀。

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責任編輯︰陳楚源