【糧食危機】美財長耶倫: 俄烏戰爭加劇糧食危機 G20必須採取緊急行動應對問題

據《路透社》報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在周五（15日）敦促20國集團（G20）主要經濟體採取緊急行動，以應對俄烏戰爭所加劇的糧食危機，避免扭曲市場的出口限制和儲備。

耶倫在印度尼西亞舉行的G20會議上表示，各國應將財政支持措施視作為目標，以幫助最需要幫助的人，她還呼籲G20成員應增加支出，以應對受衝突、氣候變化和新冠疫情所影響而導致的糧食危機以及化肥和燃料價格上漲的問題。

耶倫指，「我們必須採取行動解決糧食危機及氣候變化問題」，「我們現時決策的速度將決定我們能否控制當前的危機」。

耶倫表示，G20 國家應利用現有的糧食安全和農業架構，要求多邊開發銀行、設在羅馬的糧食單位及「全球農業和糧食安全計劃」（GAFSP），以更加緊急地應對糧食危機問題。

華府在上個月表示，除了自俄羅斯入侵烏克蘭以來經已提供的28億美元的援助資金之外，還將承諾再投入27.6億美元來解決糧食危機問題。

同場加映:【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映: 【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀