【大行報告】野村：內銀公告停供爛尾樓帶來風險有限　與該行看法脗合　內銀股遭恐慌拋售或是收集好機會

內地爛尾樓項目小業主群起拒還貸事件，外界關注內銀不良貸款會否嚴重惡化，內銀昨午陸續發公告披露停供事件所涉項目，或「保交樓」風險項目的住房貸款逾期情況。野村發表報告，指內銀的公告表明整體風險很有限而且可控，這與該行預測一致。野村認為，業主抵制還款主要目的是推動房屋交付，而非拖欠還款，而事件帶來的影響亦有限。

野村指，據該行的敏感性測試，市場可能是過度擔憂，按國家統計局數據，截至今年第1季度，房地產開發商在過去兩年中獲得的抵押貸款金額已達6.4萬億元人民幣。基於此數據，該行估計預售房屋的抵押貸款風險暴露約為系統貸款的3%，或系統抵押貸款的16%。據該行敏感性測試，如果這些抵押貸款中的10%由於抵制的影響而違約，中國的銀行的不良貸款率可能會從1.7%上升0.3個百分點至2%，覆蓋率可能會從今年第1季度的200%，下降30個百分點至170%。

該行又指，今次事件、連同河南村鎮銀行事件，上海最近疑再現疫情，已影響投資者對內銀的情緒，且在過去幾天觸發恐慌性拋售，基於此而認為內銀近期股價調整，可能是收集內銀股的好機會。該行在內銀板塊當中首選招行 （03968） 、郵儲銀行 （01658） 。

大摩：預計停供樓所致的逾期貸款情況會惡化

摩根士丹利（美：MS）發表報告，指該行覆蓋的內銀報告了較預期好的暫停供抵押貸款的風險暴露，逾期貸款仍只佔總抵押貸款的極小部分。雖然該行預計情況會進一步惡化，但相信整體風險仍將相當可控。

大摩指，其所覆蓋內銀許多都已宣布，停供樓花的影響不大，風險可控。大型國有銀行，如農行 （01288） 、工行 （01398） 和交行 （03328） 表示，面臨暫停供按揭的項目的逾期貸款，佔其總按揭餘額的0.01%以下。招行和平安銀行（深：000001）報告稱，因暫停供款而導致的逾期貸款，分別只有1200萬元人民幣和3180萬元人民幣，遠低於市場預期。雖其他大多數銀行都選擇不披露面臨暫停的項目的整體風險敞口，但大摩認為整體規模應該仍然很小。

該行繼續預期一小部分暫停施工的房地產項目的按揭付款將被暫停，相信買家只有在看到項目重啟的希望很低時，才會選擇暫停供款。該行亦相信，大部分暫停的項目都有一些解決計劃，但重申，料有兩至三成經歷延期完工的項目會出現買家暫停還款，而在兩年內，累計形成的不良抵押貸款規模，每年為1000億至5200億元人民幣，意味不良抵押貸款形成率每年會升15至70基點，此將遠高於銀行目前披露的數據。

然而，該行認為，銀保監會將與住建部、人行加強合作，並支持地方政府積極維護項目交付、民生和社會穩定。通過銀行、地方政府、開發商和買家之間的有效溝通和工作計劃，相信不良抵押貸款的形成，可能是傾向該行所估計的下限，對大多數銀行的盈利影響相當可控，影響料少於5%。

相關文章：

【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣 一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

【大行報告】建銀國際撤房貸風險規模估算2萬億人幣報告、稱技術問題未經審慎 建行跌近2%創七個月低