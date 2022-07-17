【遙距工作】「最適合遙距工作國家」排行榜出爐　新加坡成唯一排行前10名亞洲國家

▲ 網路速度快的共享辦公空間對於遙距辦公者來說十分重要，而良好的一般基建設施和社交生活是構成舒適生活的重要因素。（法新社）

隨著全球愈來愈多企業採用混合辦公安排，遙距工作公已成為許多國家的新常態。VPN服務供應商NordLayer發表「全球遙距工作指數」（Global Remote Work Index），評估和比較66個國家適合遙距工作的程度，當中新加坡成為唯一排行前10名的亞洲國家，而中國則排第45位。

NordLayer根據「數碼保安」、「社會經濟吸引力」、「實體和數碼環境舒適度」及「新冠疫情應對能力」四項因素進行綜合評估，前10名最適合遙距工作的國家如下：

1. 德國

2. 丹麥

3. 美國

4. 西班牙

5. 立陶宛

6. 荷蘭

7. 瑞典

8. 愛沙尼亞

9. 新加坡

10. 法國

NordLayer以該四大因素作為評估標準作出解釋，在「數碼保安」方面，要確保遙距辦公安全，必須有足夠的基建設施、回應機制和法律能力來保護遙距辦公人員、他們的數據和私隱安全，以免他們受到網絡罪行攻擊。

而「社會經濟吸引力」因素是指該國是否有穩定的政治環境、可負擔的生活成本、以及便利的交通。「實體和數碼環境舒適度」在於該國的線上線下舒適度。據研究指，網路速度快的共享辦公空間對於遙距辦公者來說十分重要，而良好的一般基建設施和社交生活是構成舒適生活的重要因素。

最後，該研究亦評估各國對新冠疫情的應對措施。NordLayer承認雖然這說法並非絕對，但整體疫苗接種率高，並能在過往的疫情期間迅速作出應對的國家，被認為「在疫情期間較安全」。

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責任編輯：陳卓賢