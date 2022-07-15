為烏克蘭美女難民拋妻棄女 英男出歌唱前女友「雙面人」

英國一名男子因戀上避戰火而到當地的烏克蘭女性難民與多年女友分手，引起當地社會關注。男子日前被法庭禁止與前妻及兩名女兒聯絡後，隨即發布一段自創音樂影片，內容直指前妻是「雙面人」。

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受俄烏戰爭影響，22歲烏克蘭美女卡爾卡迪姆（Sofiia Karkadym）逃往英國，在29歲任職保安的加尼特（Tony Garnett）和前女友洛娜（Lorna Garnett）家中暫住，未料10日後加尼特選擇分手並和卡爾卡迪姆一齊。

據報加尼特計劃和卡爾卡迪姆結婚，並有意共同生育後代，兩人已一同離開舊居。前女友其後入稟英國法院，稱加尼特向她發送辱罵信息，要求發出禁制令。英國法院周三（13日）舉行聽證會後下令，禁止加尼特聯絡前女友，及兩人的2個名女兒。

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未料法庭決定出爐數小時後，加尼特在YouTube上發布一首名為《Ukraine to UK Rain》的3分鐘自創饒舌歌曲。加尼特在歌詞中指摘，前女友是一個「雙面人」（two-faced），且會像玩遊戲一般操弄自己的情緒。

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加尼特在歌詞中表示，現在自己和一個金髮女郎一起，而前任是深髮色，描述和現任及前度樣貌特徵吻合。加尼特在歌詞中透露，曾經考慮過因為女兒而留下，但自己精神狀態並不允許他做這樣選擇，並一再強調不在乎前女友的言論。

加尼特接受英媒《每日郵報》訪問指，歌曲創作時間不足一小時，並指可以做得更好。他強調，解釋自己的觀點十分重要，歌曲中未有提及前女友名字，僅以「我的前任」稱呼對方，已咨詢過律師相關風險，並告知法官將會就自己經歷寫歌。

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責任編輯：李俊儀