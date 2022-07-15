中國經濟繼續恢復 股市有望受益

國家統計局最近公佈的6月採購經理指數（PMI）在5月反彈的基礎上，繼續保持快速向上的勢頭，6月綜合PMI為54.1%，創出了一年新高。6月的通脹指數2.5%，保持溫和；而反映企業成本的PPI則為6.1%，為15個月低點，反映通脹壓力有限。

而標普最近公佈的美國6月綜合PMI為51.2%，低過5月終值53.6%。綜合訂單指數初值由5月的54.9%，跌至47.4%，是自2020年7月以來首次出現萎縮。不過5月核心PCE物價指數年率錄得4.7%，為去年11月以來新低，說明通脹沒有繼續升溫。

在我們看來，美國的通脹資料雖然略微放緩，不過基於供應鏈重整造成的困難，美國和歐洲通脹高企的情況在未來一段較長的時間都難有明顯改善，而通脹和加息造成的需求放緩，將帶來美國經濟的低速增長乃至衰退。

一旦美國經濟陷入滯脹，企業將面對成本上升、需求下降的困境，盈利前景將會轉差，美國股市將受到資金環境收緊引致的估值下降和盈利放緩的雙重不利影響，不易有良好表現。

如果美國股市低迷，對港股投資者情緒有不利影響，美國加息也會影響環球資金的充裕程度，可能導致資金離開香港市場，這些因素對港股不利。不過另一方面，中國經濟進入復蘇早期，企業的盈利前景改善，內地資金寬鬆，對內地股市和港股又會帶來正面影響。而中國經濟和美國經濟的不同週期，本身也會對國際資金的避險需求提供一個選擇，有可能吸引國際資金流入。

美國經濟陷入滯脹帶給港股的利淡，和中國經濟復蘇帶給港股的利好，誰將主導港股的後市目前尚難定論，不過從美國加息以來港股的表現看，當前港股明顯強於過去美股走弱時期港股表現，港股有望更多地受益於中國經濟的復蘇。

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