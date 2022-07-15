亞洲股票聚焦結構性增長主題

亞洲股市在 2022 年上半年的表現受壓於貨幣政策收緊、全球增長放緩的預期、地緣政治事件以及中國政府的監管等因素。短期而言，這些風險將會持續成為投資者的主要憂慮，並削弱全球經濟的增長動力，進一步增加滯脹的風險。展望未來，投資者可尋找長期的結構性增長機會，特別是可持續發展和創新相關領域的公司在通脹中展現韌性。

隨著亞洲股市估值一直亞洲股票估值，市場估值目前已接近谷底水平。我們認為大部分亞洲股票的估值受壓已經反映，並預期進一步大幅下降的空間有限。

隨着美國通脹再創新高，我們預期美國聯儲局會加快加息的幅度及速度，市場在7月普遍預期會加0.75厘，於9月會再加0.75厘。從聯儲基金利率預測數字看，在今年年底預期會升至3.75厘最高水平。我們預期直到2023年年初可能出現減息機會，聯儲局將在2023年展開新一輪寬鬆週期，而重新評估「央行托市」的政策或變得有序。

企業盈利方面，利潤率受壓主要由於商品價格高企和供應鏈中斷所造成。自 今年四月中旬以來，大宗商品價格在過去 12 個月大幅上漲後顯著調整。因此，在 2022年第三季度，我們認為更高的定價將結合較低的投入成本，從而減輕利潤壓力。此外，預計與供應鏈中斷有關的投入成本壓力亦將有所舒緩。

當利潤壓力有所舒緩後，將為市場帶來投資機會，特別是一些利潤處於低谷且被過度降級的公司。然而，我們應關注那些收入相對能抵禦環球需求下跌的公司。我們亦繼續發掘結構性增長主題，預期這些增長不足的行業將會在加息明確見頂後重新成為市場關注的焦點。例如，可再生能源領域、電動汽車供應鏈和儲能系統等板塊，將表現出長期增長能力，而且不會受經濟周期影響。