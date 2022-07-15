  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (五) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】M2版MacBook Air、Pro SSD速度疑減50%　蘋果終回應事件

科技 17:16 2022/07/15

分享：

分享：

據多間外媒報道稱，256GB版本MacBook Air及Pro的SSD速度，比M1版本減慢約50%。但蘋果強調，M2芯片在效能方面有所提升，令產品速度更快。

蘋果（Apple）M2版MacBookAir、Pro已經推出，而外媒也陸續為產品進行測評。但據多間外媒報道稱，256GB版本MacBook Air及Pro的SSD速度，比M1版本減慢約50%。但蘋果強調，M2芯片在效能方面有所提升，令產品速度更快。

【蘋果優惠】Apple推Back to School教育優惠 iPad/Mac最高可減2300元

據《Macrumors》報道，M2版本的256GB MacBook Air及Pro，採用單組256GB的 NAND芯片，而M1版則由兩組128GB芯片組成。在經過Blackmagic的Disk Speed Test應用程式測試後，發現M2版MacBook Air及Pro在讀取速度較M1版慢。

【網絡安全】聯想手提電腦爆安全漏洞 涉及70多款型號

對於M2版MacBookAir、Pro SSD速度疑似減慢，蘋果發言人Michelle Del Rio也就事件向《The Verge》作出回應。蘋果表示，由於M2芯片在效能方面有所提升，令新款MacBook Pro、Air的速度更快，更勝於M1版本；而新機型採用密度更高的NAND芯片。他強調用家在實際使用時，M2的速度一定更快。

【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆 現敏感字眼會封鎖檔案

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【智能家電】電子門鎖趨普及　7成港人已轉用或考慮升級
2022/07/14
【智能家電】電子門鎖趨普及　7成港人已轉用或考慮升級
【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員
2022/07/14
【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員

你可能感興趣

【智能家電】電子門鎖趨普及　7成港人已轉用或考慮升級
17:00 2022/07/14
【智能家電】電子門鎖趨普及　7成港人已轉用或考慮升級
【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員
18:12 2022/07/14
【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員
移動裝置 軟件 科技產品 MacBook 晶片 SSD

下一篇文章

【Google】Google推出Chrome OS Flex　為多款舊型號電腦提供基本網絡服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】微軟揭釣魚詐騙新手法 黑客可繞過雙重驗證
【網絡安全】微軟揭釣魚詐騙新手法 黑客可繞過雙重驗證
【智能家電】電子門鎖趨普及　7成港人已轉用或考慮升級
【智能家電】電子門鎖趨普及　7成港人已轉用或考慮升級
【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員
【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員
【網絡安全】聯想手提電腦爆安全漏洞　涉及70多款型號
【網絡安全】聯想手提電腦爆安全漏洞　涉及70多款型號
【蘋果優惠】Apple推Back to School教育優惠　iPad/Mac最高可減2300元
【蘋果優惠】Apple推Back to School教育優惠　iPad/Mac最高可減2300元
【科技人才】Google香港推智慧數碼人才計劃　6大網上課程最長為期1年
【科技人才】Google香港推智慧數碼人才計劃　6大網上課程最長為期1年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款