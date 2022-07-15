【蘋果動向】M2版MacBook Air、Pro SSD速度疑減50%　蘋果終回應事件

▲ 據多間外媒報道稱，256GB版本MacBook Air及Pro的SSD速度，比M1版本減慢約50%。但蘋果強調，M2芯片在效能方面有所提升，令產品速度更快。

蘋果（Apple）M2版MacBookAir、Pro已經推出，而外媒也陸續為產品進行測評。但據多間外媒報道稱，256GB版本MacBook Air及Pro的SSD速度，比M1版本減慢約50%。但蘋果強調，M2芯片在效能方面有所提升，令產品速度更快。

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據《Macrumors》報道，M2版本的256GB MacBook Air及Pro，採用單組256GB的 NAND芯片，而M1版則由兩組128GB芯片組成。在經過Blackmagic的Disk Speed Test應用程式測試後，發現M2版MacBook Air及Pro在讀取速度較M1版慢。

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對於M2版MacBookAir、Pro SSD速度疑似減慢，蘋果發言人Michelle Del Rio也就事件向《The Verge》作出回應。蘋果表示，由於M2芯片在效能方面有所提升，令新款MacBook Pro、Air的速度更快，更勝於M1版本；而新機型採用密度更高的NAND芯片。他強調用家在實際使用時，M2的速度一定更快。

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責任編輯：廖淑瑩

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