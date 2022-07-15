  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (五) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：震散港股原因（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:10 2022/07/15

分享：

分享：

恒生指數開市報20522點，跌229點，早段跌幅曾收窄至百點，見20656點後拾級而下，尾市跌488點或2.35%，低見20262點，成交1080億元。恒生科技指數跌幅更大，尾市報4437點，跌3.28%。騰訊 （00700） 跌近3%、阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；比亞迪 （01211） 逆市反彈3%。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》，為你分析震散港股原因。

Time code
00：05 - 港股今日市況速覽 
00：36 - 美股料再向下 聯儲局解釋預期加1厘降溫減市場憂慮 
02：57 - 港股失6月中低位後下行壓力大 
05：14 - 國統局指實現全年經濟增長目標有挑戰  消息對港股及內地股市有壓力
06：32 - 上證若失3200支持位 港股下行壓力大或穿20000點
09：00 - 內地公布CPI比預期高　能源相關股有上升壓力、或會影響貨幣政策
10：00 - 若內地不能穩定樓市 會影響經濟表現 
10：00 - 可留意受國家政策支持股份：推介特步 （01368）
14：55 - 盈喜股領漲 支撐大市
15：06 - 兗礦能源 （01171） 內外部需求皆強，可小注買入
17：39 - 若巴菲特沽貨 比亞迪 （01211） 下行壓力大  現階段宜保守觀望事態發展
20：54 - 潛力股推介：日清食品 （01475）
25：00 - 港股市況速報 逆向ETF不能長期持有
23：10 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 脫險未？均價300元樓上需要走？
25：23 - 觀眾問股：李寧 （02331） 80元有2000股   現階段要減磅？
27：13 - 港股收市市況速報
28：30 - 除非油價見每桶90美元  各國儲油後年底冬季可安全渡過
31：23 - 今年加息周期由3月開始 等7月底議息後股市才較明朗
立即收看：https：//video.hket.com/video/3303474

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐   澳門全面封賭場影響多大？**

-------

恒指全日跌453點，收報20297點，主板總成交1,295億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美股昨晚一度急挫，及後跌幅大為收窄，主因儲局官員表示本月議息宜加0.75厘，令大手加息1厘的憂慮稍為降溫。

惟要留意，美股形勢實際上未見好轉，拖累港股今早低開，失守6月中低位。另外，內地次季GDP增長僅有0.4%，遜預期的1%，國家統計局指實現全年經濟增長預期目標5.5%有挑戰，消息進一步引發港股沽壓。上證跌1.6%，若後市失守3200點，港股恐無運行。

內房危機未見改善，龍湖 （00960） 再跌6.2%。科技股全綫捱沽，阿里巴巴 （09988） 下試100關，跌6%；騰訊 （00700） 跌3%，若失守橫行區底部323.6元，恐觸發新一輪沽壓。

部署上，可候低留意國策受惠板塊，如體育用品股特步 （01368） ，待回落至12元水平考慮。盈喜股逆市向上，兗礦能源 （01171） 升5.3%，比亞迪 （01211） 升4%，協鑫科技 （03800） 升1.1%。走勢表現平穩的有日清食品 （01475） 。早前推介過的逆向ETF，只宜短炒，睇位止賺。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、李寧。立即觀看

香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

美國CPI出爐：分析美國聯儲局加息何時見頂 用「可控性衰退」壓制通脹？
2022/07/14
美國CPI出爐：分析美國聯儲局加息何時見頂 用「可控性衰退」壓制通脹？
比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？
2022/07/14
比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？
港股炒咩板塊？一隻太陽能ETF可留意
2022/07/14
港股炒咩板塊？一隻太陽能ETF可留意
大市「東升西降」說法已失效？恒指兩大關鍵位速睇
2022/07/14
大市「東升西降」說法已失效？恒指兩大關鍵位速睇
Tesla（TSLA.US）今季回調是吸納時機？盤點兩大利好因素
2022/07/14
Tesla（TSLA.US）今季回調是吸納時機？盤點兩大利好因素

你可能感興趣

美國CPI出爐：分析美國聯儲局加息何時見頂 用「可控性衰退」壓制通脹？
11:53 2022/07/14
美國CPI出爐：分析美國聯儲局加息何時見頂 用「可控性衰退」壓制通脹？
比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？
14:12 2022/07/14
比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？
港股炒咩板塊？一隻太陽能ETF可留意
17:21 2022/07/14
港股炒咩板塊？一隻太陽能ETF可留意

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：調整壓力增（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/14
【ET講股通】梁耀康：調整壓力增（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：外憂內患（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/13
【ET講股通】孫運喜：外憂內患（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：測試支持（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/12
【ET講股通】梁耀康：測試支持（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：兩利淡夾擊（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/11
【ET講股通】梁耀康：兩利淡夾擊（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：提早發專項債振經濟（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/08
【ET講股通】梁耀康：提早發專項債振經濟（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
日清食品 壓力 盈喜 貨幣政策 ETF 經濟 股票 巴菲特 李寧 買入

上一篇文章

【潛力股精選】梁耀康：日清食品（01475）

下一篇文章

【盈警盈喜】中石油預期上半年多賺50%至60%　受惠油氣價格上漲及銷量上升　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元
【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元
【恒指夜期+ADR】阿里傳遭上海當局約談　阿里美股低港6.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里傳遭上海當局約談　阿里美股低港6.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）
【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌453點　阿里巴巴跌近6%、騰訊跌近3%　比亞迪再彈近4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌453點　阿里巴巴跌近6%、騰訊跌近3%　比亞迪再彈近4%（不斷更新）
【開市9點半】中國第二季GDP出爐　阿里系外圍先跌　日圓邁140
【開市9點半】中國第二季GDP出爐　阿里系外圍先跌　日圓邁140
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款