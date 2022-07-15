【ET講股通】梁耀康：震散港股原因（附time code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數開市報20522點，跌229點，早段跌幅曾收窄至百點，見20656點後拾級而下，尾市跌488點或2.35%，低見20262點，成交1080億元。恒生科技指數跌幅更大，尾市報4437點，跌3.28%。騰訊 （00700） 跌近3%、阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；比亞迪 （01211） 逆市反彈3%。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》，為你分析震散港股原因。

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00：05 - 港股今日市況速覽

00：36 - 美股料再向下 聯儲局解釋預期加1厘降溫減市場憂慮

02：57 - 港股失6月中低位後下行壓力大

05：14 - 國統局指實現全年經濟增長目標有挑戰 消息對港股及內地股市有壓力

06：32 - 上證若失3200支持位 港股下行壓力大或穿20000點

09：00 - 內地公布CPI比預期高 能源相關股有上升壓力、或會影響貨幣政策

10：00 - 若內地不能穩定樓市 會影響經濟表現

10：00 - 可留意受國家政策支持股份：推介特步 （01368）

14：55 - 盈喜股領漲 支撐大市

15：06 - 兗礦能源 （01171） 內外部需求皆強，可小注買入

17：39 - 若巴菲特沽貨 比亞迪 （01211） 下行壓力大 現階段宜保守觀望事態發展

20：54 - 潛力股推介：日清食品 （01475）

25：00 - 港股市況速報 逆向ETF不能長期持有

23：10 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 脫險未？均價300元樓上需要走？

25：23 - 觀眾問股：李寧 （02331） 80元有2000股 現階段要減磅？

27：13 - 港股收市市況速報

28：30 - 除非油價見每桶90美元 各國儲油後年底冬季可安全渡過

31：23 - 今年加息周期由3月開始 等7月底議息後股市才較明朗

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**重溫【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？**

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恒指全日跌453點，收報20297點，主板總成交1,295億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美股昨晚一度急挫，及後跌幅大為收窄，主因儲局官員表示本月議息宜加0.75厘，令大手加息1厘的憂慮稍為降溫。

惟要留意，美股形勢實際上未見好轉，拖累港股今早低開，失守6月中低位。另外，內地次季GDP增長僅有0.4%，遜預期的1%，國家統計局指實現全年經濟增長預期目標5.5%有挑戰，消息進一步引發港股沽壓。上證跌1.6%，若後市失守3200點，港股恐無運行。

內房危機未見改善，龍湖 （00960） 再跌6.2%。科技股全綫捱沽，阿里巴巴 （09988） 下試100關，跌6%；騰訊 （00700） 跌3%，若失守橫行區底部323.6元，恐觸發新一輪沽壓。

部署上，可候低留意國策受惠板塊，如體育用品股特步 （01368） ，待回落至12元水平考慮。盈喜股逆市向上，兗礦能源 （01171） 升5.3%，比亞迪 （01211） 升4%，協鑫科技 （03800） 升1.1%。走勢表現平穩的有日清食品 （01475） 。早前推介過的逆向ETF，只宜短炒，睇位止賺。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、李寧。立即觀看】

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