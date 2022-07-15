【網絡熱話】港產科幻片可以有幾勁？古天樂《明日戰記》最新曝光 總製作額達4.5億元下月公映

由古天樂擔任電影總監製及主演的《明日戰記》籌備多年，號稱是「香港有史以來最具規模科幻巨著」，總製作額達4.5億港元，並預定於8月25日上映。電影公司今日除了發放部分角色最新海報及令人熱血沸騰的最新預告片，更將於7月18日起在銅鑼灣時代廣場旁的勿地臣街，設置大型3D電視外牆宣傳短片。

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《明日戰記》為古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的科幻電影，亦是古天樂首次出任總監製的電影作品。

故事講述於未來世界，地球因環境污染及氣候突變，寸草不生，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生，活在巨型溫室「天幕之中」。某天，巨型殞石墜落，長出異種藤蔓「潘朵拉」，它們不怕污染，更能淨化空氣中的毒素，遇水後卻極具攻擊性。蒼松博士（謝君豪飾）破解了潘朵拉的基因圖譜，總部軍官譚冰（劉嘉玲飾）親赴前線，負責基因改造任務。任務若然失敗，只能動用末日炸彈，玉石俱焚。鄭重生（劉青雲飾）是前線B16區的長官，但譚冰覺得他們裝備落伍，寧願相信機器人作為主力部隊。部隊在任務中幾近全軍覆沒，正當以為是潘朵拉令通訊斷絕以致任務失敗，沒想到背後竟牽涉龐大陰謀。

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《明日戰記》由第一條概念預告開始，當中的動力裝甲（Exosuit）便一直是焦點所在。導演吳炫輝表示希望在電影中呈現到一種具有真實感的科幻，所以把電腦特效與實物道具融合，而動力裝甲正正是這種存在。他說：「在製作初期階段時候電影名字叫《矛盾戰爭》，那時候其實是一個實驗，在這個環境加入一些科幻的機械人以及裝甲究竟能否配合？最終我們找了一批荷里活的概念設計師，做了出來的效果在當時來說是不俗的，但下一步困難的地方我想是我們發現當初那套裝甲，原來要能夠給演員穿上身及活動是相當困難。」

而監製兼主演的古天樂也揚言穿起這套裝甲拍攝非常辛苦：「今次拍這部電影很辛苦的原因是我們那套動力裝甲超過33磅，我們還有很多動作戲及要在夏天拍攝，我很記得在片場當時要用3部冷風機，要用3條喉管向着我。而第一天穿上那套裝甲，我們每一次都要用半小時以上去穿著及調整，後來在拍攝中期，我們熟練到穿裝甲時只需要10至15分鐘內。」至於另一男主角劉青雲也笑言：「要很有動力才能穿上這動力裝甲，經常會感到身體很重，要做很多伸展運動。」

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3D外牆宣傳影片中的機械人，是戲中重要角色「窮奇」。「窮奇」動作靈活，身手敏捷，極具攻擊性，隨身附有大量攻擊性炮火及槍械，是能秒殺對手的軍事機械人，原意是保護巿民，及後卻在戲中成為難以對付，追殺古天樂、劉青雲的恐佈對手。「窮奇」在3D外牆初顯身手，由導演吳炫輝所創立，負責《明日戰記》電腦特效的發輝製作室（Fat Face）所製作的立體畫面令人注目驚嘆，市民可以在宣傳短片中，一睹其勇猛攻勢。

同時發布的3張電影海報，分別是全副動力裝甲的古天樂、劉青雲及造型搶眼的姜皓文，海報中除了角色名稱更有角色所屬隊徽。而同步發布的預告片，除了多位巨星現身，配合浩大場景畫面，及戲中多款機械人隆重登場，節奏緊湊刺激。

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責任編輯：嚴浩文