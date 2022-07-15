瑞銀推出UBS Circle One應用程式　讓客戶重新想像投資的力量 數碼創新平台　聯繫客戶及專家

全球領先財富管理機構瑞銀長期以來一直投資於數碼方面的變革，藉以為環球的財富管理、機構及企業客戶提供服務。繼目前已有的各種數碼創新後，瑞銀再獻新猷，推出全新的數碼平台UBS Circle One應用程式，為客戶帶來瑞銀最佳環球生態系統的新平台。



UBS Circle One能讓客戶與專家、思想領袖及可行的想法聯繫起來，從而協助客戶實現獨特的財務目標。按照他們的喜好，客戶可從UBS Circle One獲取合適他們的投資見解及建議。

▲ UBS Circle One應用程式內容包羅萬有，供客戶最新投資見解。

多元內容 提供個人化投資見解



UBS Circle One根據瑞銀投資總監辦公室(CIO) 觀點為客戶每日提供最新內容，而這些內容將以互動視頻、播客和網路研討會等不同形式展出，易於客戶消化。客戶只須點擊便可得到可行的意見和投資機會，並能選擇進行投資或交易。此外，該項應用程式亦提供互動的直播活動，並會提供重播，方便客戶瀏覽。

▲ UBS Circle One內容將以不同形式展出，並可以重播，方便客戶隨時瀏覽。

▲ 盧彩雲向客戶介紹UBS Circle One應用程式。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲說：「UBS Circle One不僅是一款手機用程式，亦象徵我們與眾不同的優勢，數碼化一直以來都是瑞銀業務的戰略重點。瑞銀了解亞洲客戶精通數碼科技，他們享受相關、個人化、實時和無縫的投資經驗。UBS Circle One將帶領我們在這個數碼時代更上一層樓，根據客戶的喜好為他們提供個人化服務。」



UBS Circle One第一階段首先在亞太地區推出，瑞銀計劃明年將逐步推廣到美國和歐洲各個地區。瑞銀與香港與新加坡的100名精通數碼科技的客戶共同開發此應用程式，他們對提升其功能和可用性提供寶貴的見解。客戶反饋的意見直接塑造及調整了平台的特點及使用方式。



客戶反應熱烈 推中文資訊及興趣圈



最近UBS Circle One的英文視頻均已加入中文字幕，下一步亦會陸續推出更多不同中文資訊及內容。

▲ UBS Circle One將推出Circles (興趣圈)，讓客戶就感興趣的話題與全球的專家交流。

下一個階段，UBS Circle One將推出Circles (興趣圈)。透過此功能，客戶將能夠就他們感興趣的話題，加入這些興趣圈，並與其他客戶及世界各地的的行業專家互相交流或合作。興趣圈的主題包括投資、財富規劃、家庭諮詢、可持續發展、藝術、慈善事業等。與社交媒體不同，這些圈子只能通過邀請參加，並且有審核。瑞銀將在興趣圈分享資訊，也會策劃活動、圓桌會議、討論等讓客戶參與。

數碼元素早已植根在瑞銀的業務當中。UBS Circle One讓瑞銀進一步鞏固其領導地位，因應客戶的興趣提供合適、個人化、實時以及無縫的服務。



(特約)