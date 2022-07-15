英國鐵路工人8月再罷工兩日 火車司機加入行動

英國鐵路因工會不滿加薪幅度等因素，6月發起3日罷工，導致鐵路服務陷入停擺。工會繼日前宣布發起7月27日罷工後，決定在8月中再舉行兩日罷工。另一火車司機工會亦加入罷工，並在7月30日舉行。

英鐵路未恢復正常服務 倫敦車站如空城（第二版） 【下一頁】

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會宣布，除了周三宣布的7月27日罷工外，旗下在英國鐵路網公司（Network Rail）及其他14間鐵路營運商工作的工人亦將在8月18及20日罷工，以示對工作內容﹑薪酬待遇及工作環境不滿。

工會秘書長林奇（Mick Lynch）表示，鐵路業及政府需要了解，勞資雙方的分歧不會憑空解決，資方需要認真在薪酬方面提出可以應對生活成本危機﹑改善工作環保及提高職業安全的方案。

林奇指工會對談判保持開放態度，但罷工會繼續直至雙方達成協議。英國鐵路網公司行政總裁海恩斯（Andrew Haines）則批評，更多罷工行動說明RMT目的並非達成協議。

英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工 【下一頁】

同時，火車司機工會Aslef周四（14日）宣布，8間鐵路營運商的火車司機將會在7月30日罷工，約6,000多名司機參與。Aslef秘書長惠蘭（Mick Whelan）表示，工會不希望發起罷工，不想為乘客帶來不便。

惠蘭指司機在凍薪3年後而鐵路公司未有提供加薪，導致被迫採取行動，並指火車司機的實質人工自2019年4月後不斷減少。惠蘭指鐵路公司稱受保守黨政府預制，在加薪方面無計可施，他強調工會對談判持開放態度。

交通大臣夏博思（Grant Shapps）表示，Aslef在投票結束後僅3日已發起罷工，而非選擇參與有建設性對話屬「令人極度失望」（incredibly disappointing）的決定。多間營運商的Aslef成員本周舉行投票，結果大比數支持罷工。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培