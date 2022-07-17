湯文亮：買樓天時地利人和

有不少仍未買樓的人經常自怨自艾，認為時不與他們。當樓價低迷時，他們收入不多，首期也很難繳付。當他們收入好，首期也不是問題，但樓價非常高昂。不過，即使他們有能力供樓，可以付首期，樓價亦合理，但仍不會買樓，因為身邊的人會說樓價仍有機會下跌，買樓要小心。

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買樓講求時機

筆者說的大家未必會相信，其實買樓亦要「天時地利人和」配合。天時者，就是買樓的時機，並不是樓價在低迷時是買樓的時機，因為樓價低迷，代表經濟環境不佳，人心惶惶，即使有能力買樓的人亦會考慮。

所以，當有能力買樓的人遇上樓市低迷，就是那人買樓的時機。不過，很可惜，不少有能力的人都會錯過最佳買樓時機，但他們不會自我檢討，反而會認為當時市況不佳，不買樓是正確做法。

找到合適樓盤

地利者是適合買樓人士所需要的單位，有不少打算買樓的人，明明收到一個非常適合自己的樓盤，但仍然希望可能找到更好的，或者要求業主降價，最後會錯失良機，筆者不敢說他們是錯的，的確亦有成功例子，但總括來說，大多數人會錯失良機，最好的結果就是稍後用較高價買入一個質素稍差的單位。

其實，遇上一個適合自己的單位就不應放過，並不一定是「追女仔」才用得上。

勿對人說買樓

人和者其實是人不和，有不少「撻訂」個案，都是買家在買樓之後跟其他人說，以為一定得到別人讚賞，誰不知得到的是危言聳聽，甚麼時勢不好，利息趨升，收入減少，諸如此類，嚇到買樓的人「撻訂」，所以，在買樓之後千萬不要跟其他人說，這就是人和。

節錄自第768期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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